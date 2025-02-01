Yolcuların hayatını riske attılar: Ümraniye'de minibüs şoförleri birbiriyle yarıştı - Son Dakika
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Yolcuların hayatını riske attılar: Ümraniye'de minibüs şoförleri birbiriyle yarıştı

Yolcuların hayatını riske attılar: Ümraniye\'de minibüs şoförleri birbiriyle yarıştı

İstanbul Ümraniye'de iki minibüs şoförü birbiriyle yarıştı. Minibüste yolcuların bulunmasına aldırış etmeyen şoförün 'Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım' diyen hamile kadına rağmen yarışa devam etmesi tepki çekti. O anların görüntüleri de başka bir yolcu tarafından kayda alındı.

01.02.2025 18:20
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İstanbul Ümraniye'de minibüs şoförlerinin yarışı tepki çekti. İddiaya göre, iki minibüs şoförü trafik kurallarını ihlal ederek birbirleriyle yarışa girdi.

İçinde yolcuların da bulunduğu minibüsün şoförü, 'Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım' diyen hamile kadına rağmen yarışa devam etti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yolcuların tepkisinin ardından ancak duran şoförün görüntüleri ise başka bir yolcu tarafından çekildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü "Yapılacak iş değil, ehliyetine el konulmalı" , "Minübüslerin yerini otobüsler almalı çok sorunlu" , "Minibüs olayının artık tamamen kalkması lazım. Otobüs seferleri artsın, insan gibi yolculuk edelim" yorumlarına neden oldu.

İstanbul, Ümraniye, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Stres, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolcuların hayatını riske attılar: Ümraniye'de minibüs şoförleri birbiriyle yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kadir yılmaz:
    7 den 77 ye adam olmuş çocuklar, adam olacak çocuklar ve haala adam olamayan g.vatlar, bugün barış abinin ölümünün 26.yıl dönümü. nurlar içinde yatsın tüm ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. 1 0 Yanıtla
  • Kacar Adem:
    Minibüscüler ve taksiciler kapansın 0 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Avrupa'da taksi veya bunun gibi işleri en güvenilir insanlar yapıyor neden herkes canını ona emanet ediyor çünkü bizde nasıl çoğu sabıkalı beş para etmez kertenkele kılıklı bir sürü lüzumsuz bu işleri yapıyor hepsini aynı kefeye koymuyorum ama çoğu böyle yarası olan gocunur üzerine alınmayan zaten dikkat etmez.... 0 0 Yanıtla
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