Yolcuların hayatını riske attılar: Ümraniye\'de minibüs şoförleri birbiriyle yarıştı

TÜRKÜM BEN:

Avrupa'da taksi veya bunun gibi işleri en güvenilir insanlar yapıyor neden herkes canını ona emanet ediyor çünkü bizde nasıl çoğu sabıkalı beş para etmez kertenkele kılıklı bir sürü lüzumsuz bu işleri yapıyor hepsini aynı kefeye koymuyorum ama çoğu böyle yarası olan gocunur üzerine alınmayan zaten dikkat etmez....