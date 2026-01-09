Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

09.01.2026 18:27
Tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlandı. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.

2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede; İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahmekesi, 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 401 kişinin tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İmamoğlu Suç Örgütü kapsamında İstanbul 40. Ağır ceza Mahkemesi nezdinde görülen kovuşturma sürecinde bugün yapılan tutukluluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mert üstün Mert üstün:
    Dayan başkanım hepsini sandıkta yollayacagız 76 131 Yanıtla
    Alper Elma Alper Elma:
    Rüya aleminden çıkın uyanın artık.eskiden bu yana aynı masallarla kendinizi avuttunuz 71 45
    Fatma Topaç Fatma Topaç:
    yavvv he he ?? 20 11
    1967Ramo 1967Ramo:
    dayanamiyooom dayanamiyoomm himmet abi ha ha ha ha 15 7
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    yani olması gereken bu 44 53 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kameralar önünde yeğenine torpil yapana dokunmayın. 66 15 Yanıtla
  • Cenko Bas Cenko Bas:
    zavallı ekocuğum 32 35 Yanıtla
  • Mehmet Şerif Bayram Mehmet Şerif Bayram:
    Türkiye huKuk devletidir BekiR BoZdaĞ 30 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
