Yonca Şahinbaş: Babam vefat ederse kalbimin pek bir şey diyeceğini sanmıyorum - Son Dakika
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Yonca Şahinbaş: Babam vefat ederse kalbimin pek bir şey diyeceğini sanmıyorum

Yonca Şahinbaş: Babam vefat ederse kalbimin pek bir şey diyeceğini sanmıyorum

Oyuncu Yonca Şahinbaş, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Şahinbaş, özel hayatına ve ailesine dair samimi açıklamalarda bulundu. Babası Mahmut Cevher'le yıllardır görüşmediğini belirten oyuncu, "Babam soyadını kullanmamı istemedi" dedi.

05.05.2025 18:15
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Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Yonca Şahinbaş, ailesi, çocukluğu ve oyunculuk serüveni hakkında açık yüreklilikle konuştu. Babası Mahmut Cevher'le ilişkisini anlatan Şahinbaş, uzun süredir yüz yüze gelmediklerini söyledi.

"BABAMLA 10 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUZ"

Yonca Şahinbaş, babası Mahmut Cevher ile yıllardır bir araya gelmediklerini şu sözlerle dile getirdi: "9-10 yıldır babamla yüz yüze görüşmüyoruz." Aralarındaki mesafenin duygusal açıdan da derin olduğunu belirten Şahinbaş, "Babam vefat ederse çok acı ama kalbimin pek bir şey diyeceğini sanmıyorum" diyerek dikkat çekici bir itirafta bulundu. Ayrıca, "Babam soyadını kullanmamı istemedi" sözleriyle de geçmişe dair kırgınlıklarını dile getirdi.

Yonca Şahinbaş: Babam vefat ederse kalbimin pek bir şey diyeceğini sanmıyorum

"OYUNCULUK AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEMİŞTİ"

Sanat dünyasına nasıl adım attığını anlatan Yonca Şahinbaş, çocukluğunda oyunculuk gibi bir hedefinin olmadığını belirtti. "Oyuncu olmak aklımın ucundan geçmedi, farkında değilmişim" diyen Şahinbaş, bu mesleği sonradan keşfettiğini söyledi. Ancak bugün dönüp baktığında bu seçimin kendisi için doğru karar olduğunu vurgulayarak, "Tekrar dünyaya gelsem yine oyunculuğu seçerdim" dedi.

"GEÇMİŞTE YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Yonca Şahinbaş, hayatındaki zorluklara rağmen yaşadığı hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını vurguladı. "Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim" diyen oyuncu, hayatın her döneminin kendisine bir şey kattığını ve bugün olduğu kişiyi bu yaşanmışlıklarla inşa ettiğini söyledi. Hem kişisel hem de profesyonel yolculuğunda deneyimlerinin önemine dikkat çekti.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yonca Şahinbaş: Babam vefat ederse kalbimin pek bir şey diyeceğini sanmıyorum - Son Dakika

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