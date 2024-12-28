Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam etti. Karar öncesi son savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne gelen anne Yüksel Güran'ın başörtüsünü çıkarması dikkat çekti.

Narin'in kaybolduğu günü anlatan Yüksel Güran, "O gün Narin benden toka istedi, düğün var diye gelinlik istedi. Kızıma kefen giydirdiler. O da yetmedi, onun kefenini de görmedim. Mezarını da göremedim. Evimizi yıktılar. Hangi vicdansız bunu yapıyor bize? Narin en son benden patates istemişti, cezaevinde görünce dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.

SAÇLARININ SARI OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Narin'in elinde bulunan siyah saç teliyle ilgili iddiaları çürütmek isteyen anne Güran, büyük amcasından özür dileyerek mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı. Kızının ölümünde parmağı olduğu iddialarını kesin bir dille reddeden Yüksel Güran'ın saçlarının uzun ve dip boyası gelmiş şekilde sarı olduğu görüldü.