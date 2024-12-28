Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi

Geniş Video İzle

Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasının üçüncü günü, anne Yüksel Güran'ın avukatlarının savunmasıyla devam etti. "İğrenç bir senaryo kuruldu" diyen avukat Yılmaz Demiroğlu, "Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi. Güya Salim ile aralarındaki ilişkiyi görmesi üzerine bir senaryo uyduruldu. Nevzat'ın bu beyanlarının hiçbir zaman maddi gerçek ile örtüşmediğini biliyoruz." dedi.

28.12.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü günde devam etti.

Üçüncü günde, ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir'in ardından anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu konuştu.

KARAR BU GECE AÇIKLANACAK

Davanın birinci ve ikinci gününde beklenen karar çıkmazken, mahkeme başkanı, "Gerekirse saat 02.00'ye kadar kalıp kararı açıklayacağız." dedi.

"MÜVEKKİLİMİN İFFETİYLE OYNANMAK İSTENDİ"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine değinen Demiroğlu, "Narinimiz nasıl katledildi, Nevzat neden böyle davranıyor? Biz Türk-Kürt toplumunda asla kadına ya da çocuğa yönelik, onların iffetini hedef alacak bir durumun olmadığını biliyoruz. Ancak burada iğrenç bir senaryo kuruldu ve müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi. Güya Salim ile aralarındaki ilişkiyi görmesi üzerine bir senaryo uyduruldu. Nevzat'ın bu beyanlarının hiçbir zaman maddi gerçek ile örtüşmediğini biliyoruz" diye konuştu.

"AKIL VE MANTIK İŞİ DEĞİL"

Demiroğlu, "50 bin lira için cinayet olmaz denildi, ben de öyle düşünüyorum. Ancak her insanda bu meblağın yarattığı husumet farklı olabilir. Nevzat'ın kardeşi ve oğlunun beyanlarından bunu anlıyoruz. Nevzat, kardeşi Mehmet ve Ferhat'a, 'Salim Güran ve ailesinin çevresinden uzak durun' diyor. Yine bu kritik tarihten, Mayıs ayından sonra Salim ile iletişim kurmadığı çok açık. Arasında sorun olan birisine, 'Gel bu cesedi al' demek akla aykırıdır. Bir de üstüne 'Yengemle beraber olduk' demek, akıl ve mantık işi değildir." ifadelerini kullandı.

"ANNEYE YAPILAN İTHAMI DÜNYAYA DUYURACAĞIM"

Yılmaz Demiroğlu'nun savunmasından öne çıkanlar şu şekilde:

  • "Bazı yayın organları bu sorumluluğu yerine getiremedi. Boy boy, müvekkillerimin fotoğraflarına yer verilerek insanlar hakkında mahkemenize talimat verilmeye çalışıldı. Savunma avukatı olarak söylüyorum, Narin kızımız vahşice katledildi. Adalet Bakanı da 'karanlıkta hiçbir nokta kalmayacak' dedi. Ancak sunulan iddianamede bir kesit alınarak, anneye yöneltilen suçlama, bir jandarmanın niyet okumasına dayanan bir tutanaktır. Bu durumu hukukçuların takdirine bırakıyorum. Bugün bu suçlama üzerinden anneye yapılan bu ithamı bütün dünyaya duyuracağım."
  • "Sizin mahkeme heyetiniz üzerinde de bu yolla töhmet oluşturulmaya çalışılıyor. Biz başka yerlerde duyuyoruz; 'Zaten karar verilmiş' deniyor. Bu söylemler motivasyonumuzu düşürmeye yönelik. Bugün 4 sanığın huzurda bulunmasının tek nedeni, kolluğun soruşturma aşamasındaki eksiklikleridir."

"BİRİLERİNİN DEVLET SAYGINLIĞI MI SARSILDI DİYE HAREKET ETMEYECEĞİZ"

  • "İlk ifade her zaman önemlidir. Kayıp vakasıyla ilgili ilk ihbarda kayıp saati 15.00-15.30 olarak belirtilmiştir. Kanaatimce bu dosyada kusurun ve eksikliğin faturası bugün aileye kesiliyor. Ancak Narin'e geç ulaşılmasının sorumlusu aile değildir. Birilerinin devlet saygınlığı mı acaba sarsıldı diye hareket etmeyeceğiz"
  • "İddianamede ve mütalaada, suçlamanın kaynağı olarak gösterilen delilin sadece daraltılmış baz bilgisi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Daraltılmış baz ile ilgili uzmanlardan öğrendiğiniz kadarıyla, baz sinyal gücünün tespiti geçmişe dönük mümkün bile değil."

"DARALTILMIŞ BAZIN DOĞRU VERİ SUNMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

  • "Hiçbir zaman noktasal olarak daraltılmış bazın doğru veri sunmayacağını biliyoruz ve ceza dosyasında da delil olarak önümüze konulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yargı uygulamalarında beyanları değerlendirirken elimizde Nevzat'ın beyanları var. Bu beyanların çelişkili olup olmadığını değerlendirmek zorundayız. Nevzat'ın beyanlarına asla üstünlük tanınamaz. Neden? Nevzat, 8 Eylül 2024 tarihinde aracının Eğertutmaz Deresi'nde tespit edilmesinin ardından yakalanmış ve ifadesine başvurulmuştur. Ancak alınan ilk ifadesinden sonra yine beyan değiştirmiştir. (Sürekli değiştirdiği ifadelerin detaylarını anlattı)"
  • " Didem Arslan Yılmaz'ın programında yapılan röportajlardaki beyanlar değerlendiriliyor. Bu beyanların hala müvekkil aleyhine delil olarak getirilip mütalaaya konması bizi üzmüştür."

"ANNENİN BERAATINI TALEP EDİYORUZ"

  • "Bir diğer husus, Nevzat'ın bu hikayesine inanılmaması gerektiğinin bir başka göstergesi de Yüksel ile Salim arasında hiçbir arama ya da iletişim kaydının olmamasıdır. Hangi delile bakarsak bakalım, bunu hiçbir yere sığdıramıyoruz. Gerçekten bütün delilleri değerlendirdiğimizde, anne Yüksel ile ilgili hiçbir delilin olmadığını görüyoruz."
  • "Yüksel Güran'ın beraatına ve tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz."
Yüksel Güran\'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi

Narin Güran, Cinayet, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Asayiş, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Çil:
    anneyle amca arasında ilişki varsa ki bencede var illaki telefon görüşmeleri vardır bu görüşmeyi birbiriyle çagrı şeklinde de yapabilirler çagrı atınca ağıra gel gibilerinden bu aileden korkulur bunlar dumanla bile anlaşabilirler 35 3 Yanıtla
  • Maksut Aksin:
    olmayan iffet 28 2 Yanıtla
  • serhat ali:
    nevzata yıkmaya calisiyorlar. idam olaydı gercegi anlatmak icin siraya girerlerdi. 26 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bu avukat saçmalamış.kend öz çocugunun ölümüne göz yuman,bildiği halde arama süresicinde timsah gözyaşı döken bir kadından iffet beklemek akıl mantığa aykırı. 19 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Yasak aşk Engel Tanımaz 16 2 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    bir anne çocuğuna kiyamaZ ucunda ne olursa olsun ...... 3 12 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL:
    Parayı almış avukat aleni suçu görmezden geliyor, yazık 12 0 Yanıtla
  • Feriha Erkan:
    Nevzat tekin biri değil sürekli ifadee değiştirip durdu.Nevzatin yerinde kim olursa olsun bu çocuğu bu şekilde ortadan kaybetmeye çalışmazdi. 1 10 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gel de bunlardan Adalet bekle hahaha 10 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    herhalde anneyle oğlunu amca götürüyordu narin gördü öldürdüler. benim düşüncem bu 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:57:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.