Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 Kasım'da saat 09.00'da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada önce Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin'in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Daha sonra da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi.

DÜN TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmanın dünkü ikinci gününde tanıklar Baran Güran, Osman Güran, Muhammed Kaya, Maşallah Güran, 18 yaş altındaki tanıklar M.E.G., A.K., G.G. ve M.G. ile Melek Güran, Birsen Güran, Hediye Güran, Mehmet Selim Atasoy, Yasemin Gül, Vecdi Bahtiyar, Barış Güran, Ali Rıza Güran, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Yusuf Kaya, Erhan Güran, Rojin Güran, Dilek Güran, Nesrin Güran ve Remziye Çabaş dinlendi.

BABA EN ÖNEMLİ DELİL DEMİŞTİ

3'üncü günde duruşma, saat 10.00'da başladı. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi. Güran ailesinin tanık ve yakınları, adliyeye toplu şekilde alındı. Güran ailesinden 9 kişi, tanık olarak dinlenecek. Diğer yandan ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek. Baba Arif Güran, cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.

"BENİ BİR ŞALLA SUÇLADIRLAR"

Bugün görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Anne Yüksel Güran'a "Görüntüleri izledin neler söylemek istersin?" diye sordu. Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine ifade veren anne Yüksel Güran, "Şu anda dünyada en acılı ve en mağdur anne benim. Beni bir şalla suçladılar" dedi.

"GÜRAN AİLESİNİ LİMON GİBİ SIKIYORLAR"

Anne Güran ifadesine şöyle devam etti: Güran ailesini limon gibi sıkıyorlar, herkes bizi kandırıyor. Nevzat o gün damımdaydı bizi dinliyordu, kızım Kur'an Kursuna gideceğini biliyordu. Kızımın acısını unuttum, namusumun derdine düştüm.

"BİZ KATİLSEK BİZİ ASIN"

Herkes elini vicdanına koysun. Beni öldürün ama siz bu iftiralarla nasıl hesap vereceksiniz. Ben anneyim, bir çocuğum mezarda bir çocuğumu katil olarak suçluyorlar. Bizi öldürdünüz, bizi mahvettiniz. Biz katilsek bizi asın. Ben kızımın cenazesine dahi katılamadım. Güran ailesi Allah'tan daha mı büyük?

BABA ARİF GÜRAN AĞLAYARAK DIŞARI ÇIKTI

Yüksel Güran'ın ifadesinin ardından baba Arif Güran'ın ağlayarak ve haykırarak salon dışına çıktığı öğrenildi.