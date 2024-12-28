Yüksel Güran Narin'in kendisinden son istediğini açıkladı: Cezaevinde patates geldiğinde ağlıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yüksel Güran Narin'in kendisinden son istediğini açıkladı: Cezaevinde patates geldiğinde ağlıyorum

Geniş Video İzle

Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmasında son savunmasını yapan anne Yüksel Güran, kızının kaybolduğu günü anlattı. Birlikte son kez kahvaltı ettiklerini ve çok mutlu olduklarını söyleyen Güran, "Benden patates istedi. Cezaevinde yanıma patates geldiğinde ağlıyorum." dedi.

28.12.2024 13:51  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu günü dere yatağında çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü gününde devam ediyor. Anne Yüksel Güran sanık kürsüsünde son savunmasını yaptı.

"BIRAKMADILAR KIZIMA KEFEN GİYDİREYİM"

Narin'le geçirdikleri son günü tüm ayrıntılarıyla anlatan Yüksel Güran, "Bütün çocuklar damda yatıyordu. En mutlu günümdü. Bahçeden domates topladım. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. O kadar mutluydum ki çocuklarım etrafımda. Arif Batman'a gitti. Narin benden topuz tokası istedi. Düğün var diye gelinlik istedi. Bir bana bir ağabeyine (Enes) sarıldı. O gün ne istediler? Bırakmadılar kızıma kefen giydireyim. Ben mezarını bile görmedim." dedi.

"CEZAEVİNDE PATATES GELİNCE AĞLIYORUM"

O gün kızına son defa banyo yaptırdığını ifade eden anne Güran, "Benden patates istedi. Cezaevinde yanıma patates geldiğinde ağlıyorum. Kızımı Kur'an kursuna gönderdim ve bir daha Narin'i görmedim. Yemin ederim bir daha eve gelmedi. Yemin ederim kimse evime gelmedi. 22 sene evliyim kavgamız olmadı. Sekiz çocuğu yoksullukla büyüttüm. Kimse bir kavgamıza şahit olmadı. Ne oldu da o gün kızıma kıyacağım." diyerek konuştu.

Yüksel Güran Narin\'in kendisinden son istediğini açıkladı: Cezaevinde patates geldiğinde ağlıyorum

Narin Güran, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksel Güran Narin'in kendisinden son istediğini açıkladı: Cezaevinde patates geldiğinde ağlıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Oyuncu Ve Numaracı Narinin kemikleri sızlıyor yavrum benim 51 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hep yalan hep tiyatro anne çok büyük hain 48 3 Yanıtla
  • Firdevss null:
    sen çocuğunun öldürüldüğü yüksek ihtimalle başından beri biliyordun peki neden konusmadin ve hala susuyorsun? 42 2 Yanıtla
  • Adem Çetin:
    hep aynı senaryo 35 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    hicbirsey tesadüf değil. olay günü baba sabah Batman'a gidiyor, ve sonrasında öğün anne amca Enes ne suçlari varsa o gün oldu.baba Batman'a gitmemiş olsaydı belkide o kız bugün yaşıyor olacakti 26 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    itler onu boğduğunda narin melekte tükürüğünü yutamıyordu onuda unutma 20 0 Yanıtla
  • Aylin Bayraktar Kaya:
    benim evladım kayıp olacakta rahat olacak senin bu yaptığın hayatın gidişatına aykırı dir benim bebeğim vefat etti de dünyam karardı parçaladım.ortaligi Anne canını.ortaya koyar benim.canimi çocuğu ma ver doktor diye dovündum 17 0 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    çok inanmak istiyorum ama olmuyor 11 1 Yanıtla
  • Kadir Palut:
    tek doğru var. evet eve girmeden ahırda katlettiniz. dikkat ederseniz eve girmedi deyip yemin ediyor.. 11 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    p.oh yee kadın 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:57:48. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksel Güran Narin'in kendisinden son istediğini açıkladı: Cezaevinde patates geldiğinde ağlıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.