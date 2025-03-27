Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunan askerinin Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganları için ''Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir'' denildi.

27.03.2025 12:04
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Yunanistan'ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina'da düzenlenen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı. Tören sırasında kaydedilen skandal görüntü kamuoyunda infiale neden olurken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"YAZILI OLMAYAN KURALLARIN..."

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.

TSK, SURİYE'DE ÜS KURACAK MI?

Bakanlık kaynakları, TSK'nın Suriye'de üs kuracağına yönelik kamuoyun yansıyan bilgilere ilişkin ise "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye'nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye'de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır" bilgisini paylaştı.

CATSAA YAPTIRIMLARI VE F-35 KONUSU

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi: "Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz."

Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

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Son Dakika 3.Sayfa Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Johny Guitar:
    Mustafa Kemal’in askerleri 102 114 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    çok pis kınarız olur biter klasik 135 36 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Anlamak yüksek IQ ister! O da bu yunanda yok zaten. 80 11 Yanıtla
  • ro.123:
    Eyy miçotakis sen kimsin ya denmeyecek mi? :) 70 13 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    Mehmetçik Muhammedin askeri 59 19 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    trump arası bu aralar çok iyi yunanlarda bence fazla bulaşma tayyip emmi akıllı ol aptl olma falan demesin bidaha sana :) 12 41 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    "bir gece ansızın" cı çomar tayfa,görevinizin başına lütfen :)) 24 17 Yanıtla
  • mehmet Göçer:
    Bu Yunan askerlerinin etekleri nerde unutmuşlar giymeyi 32 3 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    NİYE TÜKİYENİN YUNAN BUYUKELCISI VE TURIZM BAKANI ANKARADA Kİ YUNANISTANIN KUTLAMASINA KATILDI ONLARIN BAYRAMINI KUTLADI O ZAMAN :d 18 15 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    yaz geldi deniz sezonu acılıyor bikini lerinizi giyin Yunan kaşınma 20 6 Yanıtla
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