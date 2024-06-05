Yunanistan'da yaşanan olay, adeta pes dedirtti. Canlı yayında muhabirin programın sunumunu yaptığı esnada, arka planda denize girmeye hazırlanan bayan ile siyahi mülteci bir adamın arasında yaşanan hırsızlık olayı herkesi hayret ettirdi.
Muhabir canlı yayın sırasında görevini sürdürürken, arka planda da denize giren vatandaşlar görülüyordu. Tam bu esnada hızlı adımlarla siyahi bir vatandaş, denize girmek için ilerleyen bir bayanın yanına yaklaşarak boynundan kolyesini elleriyle söküp aldı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
Denize gireceği sırada yanına kadar boynundan kolyesinin sökülüp çalınmasının ardından yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı ve kolyesini çalarak olay yerinden koşarak ayrılan mülteci adamın arkasından sadece bakakaldı.
Muhabir yaşanan olay sırasında stüdyo ile irtibat halinde programın sunumunu yaparken, arkasında yaşanan hırsızlık olayını stüdyodakilerin söylemesi üzerine arkasına dönüp baktı ve yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yunanistan'da canlı yayında hırsızlık şoku - Son Dakika
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