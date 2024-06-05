Yunanistan'da canlı yayında hırsızlık şoku - Son Dakika
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Yunanistan'da canlı yayında hırsızlık şoku

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Son 10 yıldan bu yana ülkemizde ve dünyada düzensiz ve kontrolsüz göçlerden ötürü yaşanan mülteci sorunu hızla büyümeye devam ediyor. Canlı yayında muhabirin arkasında yaşanan hırsızlık olayı tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Yaşanan bu olay, sosyal sorunların ve güvenlik problemlerinin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

05.06.2024 16:14  Güncelleme: 16:19
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Yunanistan'da yaşanan olay, adeta pes dedirtti. Canlı yayında muhabirin programın sunumunu yaptığı esnada, arka planda denize girmeye hazırlanan bayan ile siyahi mülteci bir adamın arasında yaşanan hırsızlık olayı herkesi hayret ettirdi.

Yunanistan'da canlı yayında hırsızlık şoku

KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

Muhabir canlı yayın sırasında görevini sürdürürken, arka planda da denize giren vatandaşlar görülüyordu. Tam bu esnada hızlı adımlarla siyahi bir vatandaş, denize girmek için ilerleyen bir bayanın yanına yaklaşarak boynundan kolyesini elleriyle söküp aldı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Yunanistan'da canlı yayında hırsızlık şoku

MAĞDUR KADIN HAREKETSİZ KALDI

Denize gireceği sırada yanına kadar boynundan kolyesinin sökülüp çalınmasının ardından yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı ve kolyesini çalarak olay yerinden koşarak ayrılan mülteci adamın arkasından sadece bakakaldı.

MUHABİR DE ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Muhabir yaşanan olay sırasında stüdyo ile irtibat halinde programın sunumunu yaparken, arkasında yaşanan hırsızlık olayını stüdyodakilerin söylemesi üzerine arkasına dönüp baktı ve yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yunanistan\'da canlı yayında hırsızlık şoku

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'da canlı yayında hırsızlık şoku - Son Dakika

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