Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluğun ardından suç duyurusu - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluğun ardından suç duyurusu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Yunus Emre Enstitüsü'nde meydana gelen yolsuzluk olayıyla ilgili inceleme başlattı.

27.12.2024 23:25  Güncelleme: 20:47
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Yunus Emre Enstitüsü'nde meydana gelen yolsuzluk olayında yeni bir gelişme yaşandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine mali konularla ilgili işlemlerden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında başta enstitünün eski Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelleri görevden alınmıştı. Temmuz ayında ise teftiş süreci başlatılmıştı. Süreç boyunca başkan yardımcıları da çeşitli tarihlerde kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmıştı. 23 Aralık'ta ise teftiş sonucu elde edilen bulgularla suç duyurusunda bulunulmuştu.

YUNUS EMRE VAKFI NEDİR?

Yunus Emre Vakfı, 2007 yılında Türkiye'nin tarihini, dili, kültürü ve medeniyet anlayışının uluslararası alana aktarılmasını sağlamak iddiasıyla kamu vakfı olarak kuruldu. Vakfa bağlı olarak da yabancılara Türkçe öğretmek ve ülkenin tanıtımı yapmak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü çalışmaya başladı.

Yunus Emre Enstitüsü\'ndeki yolsuzluğun ardından suç duyurusu

İnceleme, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluğun ardından suç duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yalçın Döken:
    Siyasi baglantıları var hicbirsey olmaz takipsizlik malı götüren kazandı 101 6 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    vakıflar cemaatler tarikatlar hepsi hırsızlık sapkınlık hurafeler ve Ekepenin piyonlarıdır örnekte görüldüğü üzre 58 13 Yanıtla
    Taner Avcı:
    dernekler,klüpler gibimi 0 0
  • Yunus Gürbüz:
    yayın yasağı yok mu ya bu sefer, ilginç 59 2 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    Turkiyeyi tanitacaklar Türk dilini tanitacaklar ama bu ruhsuz kişiler yolsuzluk nasıl yapılır onu tanıtmaya çalışmışlar ne niyetle kuruluyor gel gör başlarında milli surdan uzak ruhsuzlar olunca neyle ilgileniyorlar.ulkelerine hiç acimiyorlar bu kadarda hainlik pes doğrusu 59 0 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Devlet gereğini yapar. 14 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yorumsuz 35 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    beraatt 32 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Tuz kokmuş bir kere Tutmaz düzen Zannediyorum düzinelerce örneği mevcuttur Sonuç 000 20 1 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Akp Hükümetin elemanları hepsi bu dosya kapanır 15 2 Yanıtla
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