Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda - Son Dakika
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Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda

Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda

Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra'nın otopsi raporu ortaya çıktı. Acılı aile Yüsra'nın yanlış serum nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Otopsi raporuna göre küçük Yüsra'nın ölüm nedeninin kalp kası enfeksiyonu olduğu ortaya çıktı.

10.09.2024 22:24
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Bursa'da yaşayan 7 yaşındaki Yüsra bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede ailesinin iddiasına göre yanlış serum nedeniyle hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre Yüsra'nın ölümü kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldi.

Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda

SERUM TAKILDIKTAN SONRA FENALAŞTI

Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu (7) bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp, tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Sonrasında hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin raporu çıktı. Çıkan raporda, tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda

3-sayfa, Sağlık, Otopsi, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Açıkgöz: Yorum yapabilecek gücüm kalmadı 30 0 Yanıtla
  • İshak Klein: Bugün bu haberler beni tüketti.. Bizde insan evladıyız.. güzel kuzuma allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum!.. 20 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Hep içimizi acıtan haberler bunlar :( 11 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan: çocuğun göz torbalarına bakın kalp hastası olduğu belli zaten herşeyi doktorlara bağlamak yanlış tabiki daha çocuk olmesyimis iyiymiş Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla

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