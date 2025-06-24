Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.
Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ile Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı - Son Dakika
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