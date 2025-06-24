Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

ZABITA PERSONELİ KENDİNİ VURDU, BELEDİYE BAŞKANI KOLUNDAN YARALANDI

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ile Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.