Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik

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Kaçak hacıları Suudilere ihbar mı ettiler? Diyanet\'ten açıklama var

Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

Kayseri'nin Talas ilçesinde önceki gün yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler kamuoyunda infial yarattı. Eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

İP BAĞLAYIP KENDİNİ AŞAĞI DOĞRU BIRAKTI

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı. Çevredekiler ipi keserek Ali B.'yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B.'nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"SADECE MUMBAR TOPLAMAK İSTEDİK"

Yaşanan olay sonrası hastaneden taburcu olan Ali B.'nin Solcu Gazete'ye anlattıkları yürekleri dağladı; "Sadece mumbar toplamak amacımız vardı, kimseden et isteyemiyoruz. Sadece mumbar toplayıp evimize götürecektik. Beni çıkardılar, eşimi çıkardılar, kadınları çıkardılar, oturacak yer yok.

"BEN 15 SANİYELİĞİNE KENDİMİ ASTIM"

Bir anda ağlamaya başladım, götüreceğimiz bir mumbar. Ben 15 saniyeliğine kendimi astım, benim yerimde siz olsanız siz de aynısını yaparsınız. Ben ne yapayım hırsızlık mı yapayım, cep mi çalayım?"