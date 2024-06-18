Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik - Son Dakika
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Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik

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Kayseri'nin Talas ilçesindeki kurban pazarına sakatat ve et toplamak için giren 45 yaşındaki Ali B. zabıtalarla yaşadığı tartışmanın ardından kendini elektrik direğine bağlayıp asmıştı. Çevredekiler tarafından son anda kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Ali B. taburcu edildikten sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali B. "Sadece mumbar toplamak amacımız vardı, kimseden et isteyemiyoruz. Bizi dışarı çıkardılar. Ben 15 saniyeliğine kendimi astım, ne yapayım, hırsızlık mı yapayım?" dedi.

18.06.2024 10:30  Güncelleme: 10:46
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Kayseri'nin Talas ilçesinde önceki gün yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler kamuoyunda infial yarattı. Eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

İP BAĞLAYIP KENDİNİ AŞAĞI DOĞRU BIRAKTI

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı. Çevredekiler ipi keserek Ali B.'yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Zabıtalarla tartışıp kendini asmaya çalışan adam: Ne yapayım, hırsızlık mı yapayım?

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B.'nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"SADECE MUMBAR TOPLAMAK İSTEDİK"

Yaşanan olay sonrası hastaneden taburcu olan Ali B.'nin Solcu Gazete'ye anlattıkları yürekleri dağladı; "Sadece mumbar toplamak amacımız vardı, kimseden et isteyemiyoruz. Sadece mumbar toplayıp evimize götürecektik. Beni çıkardılar, eşimi çıkardılar, kadınları çıkardılar, oturacak yer yok.

Zabıtalarla tartışıp kendini asmaya çalışan adam: Ne yapayım, hırsızlık mı yapayım?

"BEN 15 SANİYELİĞİNE KENDİMİ ASTIM"

Bir anda ağlamaya başladım, götüreceğimiz bir mumbar. Ben 15 saniyeliğine kendimi astım, benim yerimde siz olsanız siz de aynısını yaparsınız. Ben ne yapayım hırsızlık mı yapayım, cep mi çalayım?"

Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik

Kayseri, Kurban, Zabıta, Astım, Talas, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Uluoğlu: Ülke öyle bir konuma gelmiş ki adamcağız artık nasıl zor şartlarda yaşıyorsa canına tak etmiş asmış kendisini, bayramlaşma ziyaretinde çikolata yiyip ülke çok güzel diyen kadın kolları başkanları bunları tahayyül edemez! 39 5 Yanıtla
  • Depechs Modes: Almanya bizi kıskanıyor haberiniz olsun 24 4 Yanıtla
    Kemal: Almanya onların ürettiği ürüne koyabildiğimiz vergiyi kıskanıyor 17 0
  • serkan keskin: kor sagir dilsizler goruyorlar midir? 20 2 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Bıraksaydınız direkte kalsaydı faydasızı.. 2 12 Yanıtla
    Mehmet Güven: aynen 0 3

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