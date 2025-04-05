Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 484 kilo uyuşturucu madde, 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan bin 44 şüpheliden 516'sı ise yaralandı.

05.04.2025 09:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19- 27 Mart tarihleri arasında yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlara ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, 484 kilo uyuşturucu madde ve 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, bin 44 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 516'sının tutuklandığını bildirdi.

516 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 İlde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 1.044 şüpheli yakalandı. 516'sı tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TOPLAM 484 UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; 1.450 ekip, 3 bin 626 personel, 18 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda;332 kg Uyuşturucu Madde,7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; 308 ekip, 1.987 personelin katılımıyla; Ankara, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Manisa, Batman, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda;152 Kg uyuşturucu Madde, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve Jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. "

Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara01:
    Sedat Peker uyuşturucu trafiğini anlattı. Bunu o limanlarda yakalamak yerine ev ev gezerek topluyoruz. Neden? Limanda işlem yaparsak sahibi yakalanacak. Ama böyle olunca torbacı yakalanıyor. Torbacı nerden bilsin bunun siyasi ayağında kimler var. 0 0 Yanıtla
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