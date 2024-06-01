Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi - Son Dakika
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Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi

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Türkiye'nin 81 ilinde uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda toplam 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

01.06.2024 08:16
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Türkiye'nin 81 ilinde uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şüphelilere yönelik kararlı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle gençleri zehirlemek isteyen tacirler güvenlik güçlerini karşılarında buluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNDE UYUŞTURUCU BASKINI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde "NARKOÇELİK-19" operasyonu için ekipler harekete geçti.

Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TOPLAM 480 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 257 kg Skunk, 220,5 kg Metamfetamin, 2.5 kgToz Esrar ve 71 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde satışı ve imalatında kullanılan malzemeler ile para ele geçirildi.

Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" ifadelerini kullandı.

Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi

İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla 'Narkoçelik' darbesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi - Son Dakika
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