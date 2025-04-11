Zehirlenmeler sonrası yeni tavuk döner kararı! Kapatmaya kadar gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zehirlenmeler sonrası yeni tavuk döner kararı! Kapatmaya kadar gidecek

Geniş Video İzle

Tavuk döner zehirlenmelerinin ardından alarma geçildi. Bazı dönercilerin sosyal medyada gıda kurallarını ihlal eden görüntüleri tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, işletmelere sert uyarılarda bulundu. "Bir gün satılan döner ertesi gün kullanılamaz, bu yasaktır" diyen Yumaklı, tespit halinde ağır cezalar ve işletme kapatma uygulayacaklarını açıkladı.

11.04.2025 12:47  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son zamanlarda özellikle tavuk döner tüketimi sonrası yaşanan zehirlenme vakaları ile ilgili açıklamada bulundu. Yumaklı, "Döner bir gün ürün satışa sunuldu, akşam kaldı, ertesi gün kullanamazsınız, bu yasaktır" diyerek üretici ve satıcıları sert şekilde uyardı.

KAPATMAYA KADAR GİDEN YAPTIRIM

Bakan Yumaklı, bu yasağın ihlal edilmesi durumunda ciddi yaptırımlar uygulanacağını "Tespit ettiğimizde çok ağır ceza uygulayıp, kapatma işlemi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

SOS VE ÇİĞ ETLE TESPİT EDİLDİ

Bakan Yumaklı, bazı işletmelerin ürünün bozulma belirtilerini örtmek için farklı yöntemler kullandığını belirtti: "Bunu çiğ etle birlikte pişirme, bozulmayla ilgili emarelerin elemine edilmesi için farklı sosların kullanılması ortaya çıkmış oldu"

Bu uygulamaların halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığı vurgulandı.

FUAR VE PANAYIRLARA HİJYEN DENETİMİ GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle fuar, panayır ve tanıtım günlerinde açılan stantlara yönelik yeni hijyen kuralları getirmeye hazırlanıyor. Yumaklı, "Valiliklerimiz vasıtasıyla yerel yönetimlerimize uyarımız olacak" diyerek sahadaki uygulamaların sıkı denetleneceğini belirtti.

ORGANİK ÜRÜN ALDATMACASINA MÜDAHALE

Bakanlık, yöresel, organik, ekolojik ürün adı altında yapılan satışlarda da denetimlerini artıracak. Yumaklı, "Organik üretimle ilgisi olmayanları tespit ettiğimiz sunumlara müdahil olacağız" açıklamasıyla bu alandaki sahtekârlığa karşı da net duruş sergiledi.

Kocaeli Körfez'de 648 kişi, tavuk döner sonrası hastaneye başvurmuş; Adana'daki Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ise bir fenomen dönercinin pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Bu olaylar sonrası 42 bin 76 TL ceza kesilmiş, stant kaldırılmıştı.

Zehirlenmeler sonrası yeni tavuk döner kararı! Kapatmaya kadar gidecek
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Tarım ve Orman Bakanı, Zehirlenme, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zehirlenmeler sonrası yeni tavuk döner kararı! Kapatmaya kadar gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cengiz Sahin:
    Ölene kadar bekleyin.. 0 0 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Bunun olması için milletin ölümden mi dönmesi gerekti. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Dorsey’den Signal’e Bitcoin çağrısı Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı
Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi
Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı
Çin, ABD’nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor
Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Galatasaray’dan Sacha Boey bombası Galatasaray'dan Sacha Boey bombası
Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı
ABD borsalarında ilginç tablo Beklenen olmadı ABD borsalarında ilginç tablo! Beklenen olmadı
Trump’tan “güzel saçları“ için ilginç karar Trump'tan "güzel saçları" için ilginç karar

12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlama sesleri duyuluyor İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlama sesleri duyuluyor
11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:54 TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
17:35 Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
17:24 Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
17:20 “Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
17:14 Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 13:02:43. #7.13#
SON DAKİKA: Zehirlenmeler sonrası yeni tavuk döner kararı! Kapatmaya kadar gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement