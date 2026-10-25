Zeytinburnu\'nda silahlı kavgada mermilerden biri daireye girdi, ölen yaralanan olmadı

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen mermiler, ev ve iş yerlerine isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerden birisi bir dairenin camını kırarak içeri girdi.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silah çekerek ateş etti. Açılan ateş sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve iş yerlerine mermi isabet etti. Atılan mermilerden biri ise camı kırarak dairenin içerisine girdi. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve tedbiren sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik önlemi dolayısıyla kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çok sayıda boş kovanın olduğu sokakta çalışma yaptı. Ekipler, ateş açan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.