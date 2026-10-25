Zeytinburnu'nda silahlı kavgada mermilerden biri daireye girdi, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zeytinburnu'nda silahlı kavgada mermilerden biri daireye girdi, ölen yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeytinburnu\'nda silahlı kavgada mermilerden biri daireye girdi, ölen yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu mermiler ev ve iş yerlerine isabet etti, ölen ya da yaralanan olmadı. Mermilerden biri dairenin camını kırarak içeri girerken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen mermiler, ev ve iş yerlerine isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerden birisi bir dairenin camını kırarak içeri girdi.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silah çekerek ateş etti. Açılan ateş sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve iş yerlerine mermi isabet etti. Atılan mermilerden biri ise camı kırarak dairenin içerisine girdi. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve tedbiren sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik önlemi dolayısıyla kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çok sayıda boş kovanın olduğu sokakta çalışma yaptı. Ekipler, ateş açan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Zeytinburnu3. SayfaİstanbulGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Antalya’da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı Antalya'da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı
Türkiye’yi yasa boğan iki acı haber Biri albay, diğeri astsubay Türkiye'yi yasa boğan iki acı haber! Biri albay, diğeri astsubay
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan’a verilen cezada Sultan’ın yeminli ifadesi etkili oldu Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan'a verilen cezada Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu
Eskişehir’de üniversite öğrencisine sokak ortasında yumruklu saldırı: Yarınki KPSS tehlikede Eskişehir'de üniversite öğrencisine sokak ortasında yumruklu saldırı: Yarınki KPSS tehlikede
23:15
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail’in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
23:05
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye’de tamamlandı
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı
22:58
Tiran’da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 02:45:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda silahlı kavgada mermilerden biri daireye girdi, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei