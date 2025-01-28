Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı

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Süper Lig\'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Bir zincir markette çalışan kasiyer, tırnakçılık yaptığını iddia ettiği bir kadın müşteriyle yaşadığı tartışmayı "El hızını başkasında dene, ben yemem" notuyla paylaştı.

"TİPLER TAM KRİMİNAL"

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntünün altına "Herkes yoluna çıkmış bu devirde", "Giydikleri etekten ne oldukları belli oluyor", "Bu kişiler aynısını gözümün önünde fırıncıya yaptılar", "Nedir bu market çalışanlarıyla alıp veremedikleri", "Tipler tam kriminal" şeklinde yorumlar yapıldı.

TIRNAKÇILIK NEDİR?

Tırnakçılık, genellikle para üstü alırken kasıtlı olarak kafa karıştırarak ya da dikkat dağıtarak haksız kazanç elde etme yöntemine verilen ad. Bu tür durumlarla özellikle market çalışanları sık sık karşılaşabiliyor.