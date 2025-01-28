Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı - Son Dakika
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Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı

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Normal müşteri gibi girdikleri zincir markette tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı.

28.01.2025 12:29
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Bir zincir markette çalışan kasiyer, tırnakçılık yaptığını iddia ettiği bir kadın müşteriyle yaşadığı tartışmayı "El hızını başkasında dene, ben yemem" notuyla paylaştı.

"TİPLER TAM KRİMİNAL"

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntünün altına "Herkes yoluna çıkmış bu devirde", "Giydikleri etekten ne oldukları belli oluyor", "Bu kişiler aynısını gözümün önünde fırıncıya yaptılar", "Nedir bu market çalışanlarıyla alıp veremedikleri", "Tipler tam kriminal" şeklinde yorumlar yapıldı.

TIRNAKÇILIK NEDİR?

Tırnakçılık, genellikle para üstü alırken kasıtlı olarak kafa karıştırarak ya da dikkat dağıtarak haksız kazanç elde etme yöntemine verilen ad. Bu tür durumlarla özellikle market çalışanları sık sık karşılaşabiliyor.

Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı

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Son Dakika 3.Sayfa Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Devlet Bahçeli adamdır, adamın dibidir, Türkiye'nin teminatıdır. 24 84 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tirnakçilik yapanlar umarım o paraları doktor hastane kan parası olarak harcasinlar yada arabasına yedek parça yapsin 54 2 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Dini bütün ablalarimiz 11 3 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    bayılma videosu da var tansiyonu düşmüş sıradakiler bekliyo ayılsında ürünleri geçsin diye 10 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    TİKTOK ta gördüğüm kız la bu hahaha 9 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    herkes yoluna çıkmış harbiden 6 0 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Başlığa bak. Sanki polis çağırıyorlar. 3 1 Yanıtla
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