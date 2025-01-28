Bir zincir markette çalışan kasiyer, tırnakçılık yaptığını iddia ettiği bir kadın müşteriyle yaşadığı tartışmayı "El hızını başkasında dene, ben yemem" notuyla paylaştı.
Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntünün altına "Herkes yoluna çıkmış bu devirde", "Giydikleri etekten ne oldukları belli oluyor", "Bu kişiler aynısını gözümün önünde fırıncıya yaptılar", "Nedir bu market çalışanlarıyla alıp veremedikleri", "Tipler tam kriminal" şeklinde yorumlar yapıldı.
Tırnakçılık, genellikle para üstü alırken kasıtlı olarak kafa karıştırarak ya da dikkat dağıtarak haksız kazanç elde etme yöntemine verilen ad. Bu tür durumlarla özellikle market çalışanları sık sık karşılaşabiliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı - Son Dakika
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