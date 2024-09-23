Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada - Son Dakika
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Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada

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Bir zincir markette yaşlı bir adamın torunu yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Tacize uğrayan genç kızı o anları "Kavuşmamız imkansız (torunu yaşındayım)" notuyla paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

23.09.2024 10:13
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Son dönemlerde yaşanan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer bir zincir market... Güvenlik kameraları tarafından kayda alınan görüntülerde yaşlı bir adamın, ürünleri düzelten torunu yaşındaki market çalışanını taciz ettiği görülüyor.

"KAVUŞMAMIZ İMKANSIZ"

Kısa sürede viral olan görüntüleri olayın mağduru olan genç kızın "Kavuşmamız imkansız (torunu yaşındayım)" notuyla paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • abdullah fahrettin öztürk:
    Kim bilir daha bunun gibi kaç tane olay olacak… 0 0 Yanıtla
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