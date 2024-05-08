Hayvanat Bahçesinde 'Panda' Olarak Sergilenen Hayvanlar Aslında Boyanmış Köpekler Çıktı - Son Dakika
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Hayvanat Bahçesinde 'Panda' Olarak Sergilenen Hayvanlar Aslında Boyanmış Köpekler Çıktı

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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Taizhou Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen 'panda' olarak bilinen hayvanların aslında boyanmış köpekler olduğu ortaya çıktı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, köpeklerin yelelerini kestikleri ve yüzlerini siyaha boyadıklarını itiraf etti. Ziyaretçiler ise hayvanlara zulüm yapıldığını iddia ederken, yetkililer hayvanlara zarar verilmediğini savundu.

08.05.2024 11:49  Güncelleme: 11:59
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Hayvanat bahçesinde tutulan ve 'panda' olarak sergilenen hayvanların aslında siyah ve beyaza boyanmış köpekler olduğu tespit edildi.

Söz konusu ilginç olay Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Taizhou Hayvanat Bahçesi'nde yaşandı. Sahte pandaların aslında Kuzey Çin'e özgü büyük tüylü bir köpek cinsi olan Çov-çov olduğu anlaşıldı.

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından hayvanat bahçesi yetkililerinin Çin'in ikonik bambu yiyen ayısına benzetmek için köpeklerin yelelerini kestikleri ve yüzlerini siyaha boyadıkları öğrenildi.

'Panda köpekleri' olarak adlandırılan hayvanların her gün sabah 8'den akşam 5'e kadar kapalı bir alanda hayvanat bahçesi ziyaretçilerine sergilendiği belirtildi.

Köpeklerin neden pandaya benzetilmesi hakkında ise bir yetkili "Hayvanat bahçesinde panda yok ve sonuç olarak bunu yapmak istedik" açıklamasında bulundu.

Pek çok ziyaretçi hayvanat bahçesini hayvanlara zulüm yapmakla suçlarken, yetkililer bu planın hayvanlara zararlı olmadığını iddia etti.

Hayvanat bahçesi sözcüsü, "İnsanlarda saçlarını boyuyor. Köpeklerin tüyleri uzunsa doğal boya kullanılabilir" dedi.

Hayvanat Bahçesi, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayvanat Bahçesinde 'Panda' Olarak Sergilenen Hayvanlar Aslında Boyanmış Köpekler Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanat Bahçesinde 'Panda' Olarak Sergilenen Hayvanlar Aslında Boyanmış Köpekler Çıktı - Son Dakika
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