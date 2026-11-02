Zonguldak'ta kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu
Haber Videosu

Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde 7 katlı binanın 3. katındaki daireden gelen kötü koku üzerine polise ihbarda bulunuldu. Ekipler daireye girince 66 yaşındaki şahsın cansız bedeniyle karşılaştı; cenaze morga kaldırılırken şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta 66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar, 3. kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Adnan Ertan'ın (66) cansız bedeniyle karşılaştı. Ertan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Zonguldak3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
Bahçeli’nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
Trafikte dehşet Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar Trafikte dehşet! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar
17:50
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
17:38
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
17:24
Stuttgart’ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
17:06
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 18:34:11. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android