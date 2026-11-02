Zonguldak\'ta kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Zonguldak'ta 66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar, 3. kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Adnan Ertan'ın (66) cansız bedeniyle karşılaştı. Ertan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.