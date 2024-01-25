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Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı - Son Dakika
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Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı

İzmir'de dün Levend M. zorla girdiği evde eski sevgilisi Suzan E.'yi bıçaklayıp kadının 12 yaşındaki kızını öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanırken, Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin ilişkiyi devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

25.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 10:11
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Suriye uyruklu Levend M. (30), demir kapı camını kırarak girdiği evde Suzan E.'yi (34) bıçakla ağır yaralayıp, kızı Behiye E.'yi (12) ise öldürdü. Olayın ardından kaçan Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı

EVE ZORLA GİRİP DEHŞET SAÇTI

Dün sabah saat 10.30 sıralarında, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı

KÜÇÜK KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levent M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın ardından kaçan Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.Katil zanlısı akşam saatlerinde gizlendiği evde suç aletiyle birlikte yakalandı

Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı
Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı
YORUMLAR (3)
  • Halil inci: 12 yaş kızı olan bir kadın nasıl bir erkekle aşk yaşar!! Otur evinde kızınla yaşa. Bak kızının canına maloldu Yanıtla 12 160
  • Rotasız Gassal: İdam gelmediği sürece bunlar içeride güçlenip daha kuvvetli şekilde 10 yıla çıkıyorlar Yanıtla 0 129
  • Serkan Basar: cezalar caydırıcı olmazsa daha çooooooooookkk böyle haberler görürüz Yanıtla 4 112

Karabağlar, Suriye, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zorla girdiği evde kadını yaralayıp kızını öldürmüştü! Altından yasak aşk çıktı - Son Dakika
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