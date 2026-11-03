Zorla ırza geçme suçundan aranan 72 yıl hapis cezalı firari Sincan'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zorla ırza geçme suçundan aranan 72 yıl hapis cezalı firari Sincan'da yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zorla ırza geçme suçundan aranan 72 yıl hapis cezalı firari Sincan\'da yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da zorla ırza geçme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Sincan İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Cezaevine teslim edildi.

Ankara'da tecavüz suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 72 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, cezaevinden firar eden ve hakkında "Zorla Irza Geçme" suçu nedeniyle kesinleşmiş 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.S., Sincan İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaCezaeviSincanAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:18:40. #7.13#
SON DAKİKA: Zorla ırza geçme suçundan aranan 72 yıl hapis cezalı firari Sincan'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android