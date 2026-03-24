İnfial yaratan sokak röportajı! Gerçek çok başka çıktı

Adana'da kaydedilen bir sokak röportajı sırasında iki gencin, röportaj yapan kişiyi tehdit ettiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

"SENİ DELİK DEŞİK EDERİM"

Kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen iki gençten birinin röportaj yapan şahsı "Sen bir daha burada böyle giyinme. Zaten ayağımda kelepçe var, seni delik deşik etmeyeyim burada" sözleriyle tehdit ettiği görülmüştü.

KURGU ÇIKTI

Röportajı yapan kişinin, iki gençle önceden anlaşarak sahte bir sokak sohbeti sahnesi hazırladığı ortaya çıktı. Görüntülerin infial yaratmasının ardından gözaltına alınan şahıs, Adana Adliyesi'nde haftada 2 gün mescid temizleme şartıyla serbest bırakıldı.