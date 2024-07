Çocukla Tatili Avantaja Çeviren 5 Yer

Advertorial Haberler

İçerisinde kum plaj, sığ deniz, çocuk havuzu, çocuk menüsü ve çocuk oyun alanı gibi seçenekler bulunan Touristica tam da bu aşamada imdadınıza yetişiyor. Peki ya çocukla tatil için aradığınız tüm koşulları sağlayacak bu oteller nerede mi? Gelin sizin için çocukla tatili avantaja çevirecek 5 muhteşem tatil yerine birlikte bakalım.

1) Fethiye

Ülkemizin sevilen tatil adreslerinden Fethiye, çocuklu aileler için de muhteşem bir destinasyon. Kum plajları, havuzlu otelleri, çocukları mutlu edecek eğlenceli aktiviteleri ve keşfetme duygusu ile yepyeni şeyler öğrenebilecekleri bu belde, aynı zamanda uzun süren yaz sezonu ile de büyük avantaj sağlıyor. Konaklama için ister Fethiye merkez ister çocuklu ailelerin bir diğer favorisi olan Ölüdeniz otellerini tercih edebilirsiniz. Üstelik dalgasız denizi ve kum plajı çocuklar için muhteşem bir seçenek olan Fethiye Ölüdeniz otellerinde çocuk karyolası, bebek yastığı gibi tüm detaylar da düşünülmüş. Eğer size çocuklar konusunda yardımcı olabilecek bir bebek bakıcısı ile seyahat etmiyorsanız, eşinizle birlikte tatil öncesi sağlam bir iş bölümü yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü Fethiye'de çocuklarınızın yaşına göre değerlendirebileceğiniz Saklıkent Milli Parkı, aquapark, aile tekne turları gibi pek çok aktivite seçeneği mevcut.

2) Bodrum

Bodrum… Ülkemizin dört mevsim güzelliğiyle büyüleyen eşsiz cennetlerinden biri. Sokakları, plajları, eğlence mekanları, tarihi dokusu ve daha nicesi ile Bodrum'da yaz ayları da oldukça keyifli geçiyor. Çünkü burada herkese göre bir tatil seçeneği mutlaka bulunuyor. Bodrum çocuk dostu oteller bu seçeneklerden biri. Bebek oyun alanı, çocuk menüsü ve çocuk bakıcı seçeneklerine kadar her detayın düşünüldüğü bu otellerde sezonun keyfi aileler için bir başka sürüyor. Ailelerin özellikle tercih ettiği yerlerinde başında ise Bardakçı Koyu, Güvercinlik, Bitez, Akyarlar, Göltürkbükü, Turgutreis, Torba, Yalıçiftlik, Ortakent gibi yerler geliyor. Kalabalık ailelerin tercihi ise çoğunlukla her şey dahil ya da ultra her şey dahil otellerden yana oluyor. Bu sayede aileler aynı zamanda ekonomik bir tatil seçeneğini de değerlendirebiliyor. Özellikle Touristica'da yer alan hem bütçe dostu hem de konforlu seçeneklerin başında geliyor.

3) Kuşadası

Kumlu plajları ve birbirinden eğlenceli su parkları ile çocuklar için vazgeçilmez bir yer Kuşadası. Bölgede özellikle aquaparklı oteller ve özel plaj alanına sahip oteller oldukça revaçta. Ailelerin kendilerini hem iyi hem de konforlu hissedebilecekleri bu otellere ek olarak Kuşadası'nda keşfedilmeyi bekleyen çok özel keşif yerleri bulunuyor. Bu sayede aileler günlerini ister otelde geçirebiliyor ister farklı plaj ya da eğlence alanlarını ziyaret edebiliyor. Bebek dostu oteller bakımından çok sayıda seçeneğe sahip olan Kuşadası'nda ebeveynler en uygun oteli bulma konusunda hiç sıkıntı yaşamıyor. Otel tatiline ek olarak beldede çocuklarınızın yaşına bağlı olarak ziyaret edebileceğiniz Adaland Su Parkı, Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Uzun Plaj gibi yerler bulunuyor.

4) Kemer

Sahip olduğunuz rutinden uzaklaşıp çocuklarınızla kaliteli zaman geçirme imkanı sunan tatiller, hem siz hem de onlar için oldukça değerli. Hele bir de bu tatili onları en mutlu edecek aktivitelerle doldurursanız, işte o zaman bu anları çok daha kıymetli bir hale getirebilirsiniz. Kemer ise çocukla tatili sizin için eşsiz bir deneyime dönüştürecek bir diğer durağımız. Dilerseniz 2 çocuk ücretsiz her şey dahil oteller ya da su kaydıraklı oteller arasından size en uygun olanı seçerek seyahatinizi planlamaya başlayabilirsiniz. Kemer'de yer alan tüm bu tesisler tamamen çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş. Ayrıca bünyesindeki çocuk oteli seçeneklerine ek olarak Kemer, doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Özellikle merkez, Kiriş, Beldibi, Tekirova, Adrasan ve Çıralı gibi doğa harikası kumsallar çocuklu aileler için oldukça ideal.

5) Kıbrıs

Akdeniz'in meşhur tatil adreslerinden biri olan Kıbrıs, içinizi ısıtacak güneşi ve eğlenceli konaklama seçenekleri ile farklı bir tatil arayışında olan ailelere sesleniyor. Çocuklu aileleri oldukça memnun edecek bir hizmet kalitesine sahip olan Kıbrıs otelleri; çocuk havuzu, kum plajları, bebek bakıcısı ve çocuk kulüpleri ile hem ebeveynlere hem de miniklere keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor. Kalabalık ailelere ekonomik anlamda da rahatlık sağlayacak ise Touristica'da sezon boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Girne, Magosa, Bafra, Lefkoşa'da her zevke uygun bir çocuk oteli mutlaka yer alıyor. Siz de ailenizle birlikte Kıbrıs yemeklerine doymak, bölgenin meşhur kumsallarını keşfetmek ve sıcacık insanlarıyla tanışmak için rotanızı Kıbrıs'a çevirebilir, sevdiklerinizle geçireceğiniz her anın tadını çıkarabilirsiniz.