Efsane Spor The Gym A Plus, 8 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti - Son Dakika
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Efsane Spor The Gym A Plus, 8 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti

Efsane Spor The Gym A Plus, 8 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti

Sağlıklı bir bedene sahip olmak ve vücut proporsiyonu korumak için, düzenli spor yapmak gerekiyor. Şehirlerde yaşamanın bir çok avantajı olduğu gibi, dezavantajları da bulunuyor. İşte bunların başında yetersiz spor alanları ve insanın spor yapmayı, hobi amaçlı olarak kullanması geliyor.

07.02.2022 17:30  Güncelleme: 18:06
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Spor güzel bir vücuda sahip olmak için değil, sağlıklı bir bedene sahip olmak için gereklidir. Tabii ki çalışma şartlarının değişmesiyle birlikte, geleneksel yaşamın daha farklı bir boyuta ulaştığı da biliniyor. Gün içerisinde birçok çalışan işlerini masa başında veya ayakta bile olsa sabit bir alanda yapmak zorunda kalıyor.

Zaman içerisinde vücudun hareketsiz kalması, öncelikle çeşitli ağrıların oluşmasına neden oluyor. Sıklıkla sırt ve boyun bölgesinde başlayan ağrılar, fıtık gibi sonuçları da beraberinde getiriyor. Ayrıca kireçlenme, kas tembelleşmesi gibi nedenlerde gün içerisinde, ağrılı, sancılı ve yaş ilerleme durumuna göre kalıcı sorunlara dönüşüyor. İnsan yapı olarak sürekli hareket halinde olması gerekirken, bunun dışına çıktığımızda ise bize uygun olmayan kalıcı rahatsızlıklar ile yaşamak zorunda kalıyoruz.

Efsane Spor The Gym A Plus, 8 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti

Ağrılarınıza son vermek sizin elinizde!

Öncelikle spor sağlık amaçlı yapılması gerekiyor. Spor yaptıkça hem sağlıklı bir vücuda sahip olur ve hem de istediğiniz görünümü de elde edebilirsiniz. Gün boyu çalışma alanının verdiği stresten uzakta iyi bir spor programı, hem aklınızın dinlenmesini, hem vücudunuzun çalışmasını sağlar. Buna göre vücudunuzda oluşan ağrılar ortadan kalkacağı gibi, sağlıklı ve güzel görünüme sahip olmakta kaçınılmaz olacaktır.

Bunu elde etmek için, salonlarını kullanmanız gerekiyor. Özel olarak hazırlanan çalışma programları sayesinde, kalori açığı yaratarak ve dengeli beslenerek fazla kilolardan kurtulmak, vücudun çalışmasını sağlamak, istediğiniz hatlara sahip olmak mümkün olacaktır. İstanbul'da hizmet veren tam olarak bunları ve daha fazlasını elde etmenizi sağlıyor.

Efsane Spor The Gym A Plus, 8 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti

Sporda yenilikçi bakış

The Gym A Plus hocaları ile birlikte kişilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak bir çok program hazırlıyor. Beylikdüzü ve Bahçeşehir'de bulunan The Gym A Plus, Efsane Spor olarak da biliniyor. Eğitmen ve sporcu kadrosu ile hem kişiye özel çalışma programları hazırlayan ve hem de spinning, plates, zubma gibi grup çalışmalarını da ücretsiz olarak sunan The Gym A Plus, 13 yıldır bu alanda hizmet veren merkezlerin başında geliyor.

Sauna ve buhar odaları, kapalı yüzme havuzu, gym masaj salonu ile birlikte, tam bir kompleks olarak danışanlarına hizmet veren merkez, 6 ve 12 bin metrekarelik iki farklı merkez üzerinden hizmet veren The Gym A Plus, İstanbul'da yaşayanlar için konumu itibariyle de harika bir spor merkezi durumunda.

Şampiyon eğitmenleri ve modern ekipmanları ile spor yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan olan The Gym A Plus, her yıl artan üye sayısı ile birlikte, teknolojiyi de etkin olarak kullanıyor. Daha detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sportvy; sporcuların buluşma noktası

The Gym A Plus Yönetici Kurulu Başkanı Tahsin Ağırman, spor tutkunları için geliştirmeye başladıkları Sportvy uygulaması ile sporcuların birbiri ile arkadaşlık kurabilecekleri bir uygulamaya sahip olmalarını sağlayacak. Bu uygulama üzerinden spor yapanların, yaptıkları sporu da paylaşmalarını da sağlayacak olan Ağırman, ayrıca uygulama üzerinden kilo, kalori, sağlık verilerinin de olmasını sağlayarak projenin gelişmesini sağlayacak.

Sporcular için arkadaşlık uygulaması olarak planlanan uygulama, sürekli kendini yenileyen bir yapıya sahip olarak sporcuların kullanımına sunulacak. Uygulama üzerine çalışmalara devam ettiklerini açıklayan Tahsin Ağırman, uygulamanın gelişme sürecinde yatırım teklifleri aldıklarını belirtti.

"Katarlı iş adamlarının teklifine RET cevabı"

Katarlı iş adamlarının başta The Gym A Plus sağlık merkezlerine yatırım yapmak istediklerini belirten Tahsin Ağırman, yine üzerinde çalıştıkları Boğa projesinin de şimdiden talep gördüğünü belirtti. Şehir içi scooter kullanımı için Boğa ismini tercih ettiklerini belirten Ağırman, piyasada var olan scooterler yerine, İstanbul sokaklarına uygun araçlar geliştirmek istediklerini ve bunun için çalıştıklarını belirtti.

Katarlı iş adamlarının verdiği 8 milyon dolar üzerindeki ortaklık tekliflerini reddeden Tahsin Ağırman, şirketlerinin gelişime açık bir şekilde yoluna devam ettiklerini belirtti. Efsane Spor markası ile kurmuş oldukları spor merkezlerini kullanıcı odaklı hale getirmek istediklerini belirten Tahsin Ağırman, ayrıca tekstil alanında da hizmet veriyor.

İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Haberler Efsane Spor The Gym A Plus, 8 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti - Son Dakika

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