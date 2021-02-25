Emlak Katılım'dan İşletmenize Kolaylık! - Son Dakika
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Emlak Katılım'dan İşletmenize Kolaylık!

Emlak Katılım\'dan İşletmenize Kolaylık!

Emlak Katılım CepPOS, fiziksel POS cihazından bağımsız olarak firmanızın kartlardan kolayca tahsilat almasına ve müşterilerinizin daha pratik ödeme yapabilmelerine imkân sağlayan ödeme platformudur.

25.02.2021 10:35  Güncelleme: 11:09
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Emlak Katılım CepPOS ile akıllı telefonunuzu POS cihazına dönüştürün; tüm kredi veya banka kartlarından peşin ve taksitli ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde alın.

Dijital başvuru sayesinde şubeye gitmenize gerek kalmaz, uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Cep telefonunuza yükleyeceğiniz ücretsiz Emlak Katılım CepPOS uygulaması ile hat bedeli, sabit ücret, rulo masrafı, taahhüt ve kota hedefi olmaksızın tahsilatlarınızı yapabilirsiniz.

Emlak Katılım CepPOS'un avantajları nelerdir?

• CepPOS ile 7/24 tahsilat yapabilirsiniz.

• Dijital başvuru sayesinde şubeye gitmenize gerek kalmaz.

• CepPOS tüm bankaların kredi kartları ile uyumludur, bir uygulamayla tüm bankalarla uyumlu bir ödeme sistemine sahip olursunuz.

• Ödemelerinizi kolayca alırsınız ve finansal durumunuzu dilediğiniz an takip edebilirsiniz.

• Her banka kart için farklı komisyon oranları ödemezsiniz.

• Başvurunuzu ve tahsilatlarınızı, basit ve kolay bir şekilde dijital ortamda tamamlayabilirsiniz.

• "3D Secure" özelliğiyle müşterilerinize daha güvenli bir ödeme hizmeti sunarsınız.

• İşlem ve ciro bilgilerinizi anlık olarak izleyerek, finansal durum ve tahsilatlarınızı cep telefonunuzdan kolayca takip edebilirsiniz.

• Şirket çalışanlarınızı uygulamaya ekleyebilir, akıllı telefonlarından tahsilat yapmasını sağlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi için .

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