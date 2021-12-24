Manc Ve Geliştirilen Mancium Token

Advertorial Haberler

Manc, sisteminde bulundurduğu oyun ve teknolojileri ile blokchain oyun düzleminde bir girişim oluşturmuştur. Burada geliştirilen oyunlar ve beraberindeki teknolojiler tek başına değil, Mancium'un ortaya çıkartacağı belirli işbirlikleri ile oyun sektörü ve blokchain teknolojileriyle, büyük projeler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Mancium token ve konu ile ilgili yazımızda…

Manium Token Manc Girişiminde Destek Oldu!

Manc oluşturduğu kişisel ekosistemin artı destekleyicisi olarak bulunan Mancium Token ile dünya çapındaki oyuncuların, yatırımcıların aynı zamanda teknoloji severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Geliştirilen oyunların her biri, aşamalı olarak metaverse felsefesine uyumlu hale getirilmeye çalışılıyor. E-haber rotasında yerini alan çalışmalarda, Mancium Token kripto para biriminin referansıyla, çok daha büyük projeler hedeflenmektedir.

Manc Girişimide Mancium Token Kripto Para Etkisi

Haberler içerisinde Manc, hem oyun sektörü hem de blackchain teknolojileri kuruldukları günden bu yana geliştirilen başarıyla referans alıp, çok daha büyük işlere imza atmayı hedeflemektedirler. En genel tanımıyla oyun ve teknolojilerde, blackchain ile oyun düzleminin teknoloji girişimidir.