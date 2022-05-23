Mehmet Kaya: "Belgesele ilgi tüm dünyada arttı." - Son Dakika
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Mehmet Kaya: "Belgesele ilgi tüm dünyada arttı."

Mehmet Kaya: "Belgesele ilgi tüm dünyada arttı."

Koru Medya Kurucu Başkanı Mehmet Kaya, belgesellere olan ilginin tüm dünyada arttığını söyledi. "Sayıları artan özel üniversitelerle birlikte daha çok sinema bölümünün açılması, festivaller ve dijital platformlar sayesinde belgesel yeniden hak ettiği değeri görmeye başladı" diyen Kaya, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

23.05.2022 16:28  Güncelleme: 17:47
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Koru Medya ile ilgi gören birçok yapıma imza atan Mehmet Kaya, belgesel sektörü hakkında konuştu. Tüm dünyada belgesel yapımlara yönelik ilginin arttığını ve çok sayıda yapımcının da bu alana yöneldiğini dile getiren Kaya, "Belgesele itibarı iade edildi. Bu durumda şüphesiz film festivallerinin ve dijital platformların büyük payı var. Günümüzde film festivallerine azımsanmayacak kadar çok belgesel başvurusu yapılıyor. Dijital platformlar da ürettikleri ilgi çekici içeriklerle belgeseli her an ulaşılabilir hale getiriyor" dedi.

"Öğrenciler üniversitede belgeselle tanışıyor."

Mehmet Kaya, Türkiye'de belgesele olan ilginin artmasında üniversitedeki sinema bölümlerinin de rol oynadığını söyledi: "Belgesele tüm dünyada ilginin arttığını söyledim. Ancak ülkemizde ekstra bir durum daha var; son yıllarda sayıları artan özel üniversitelerle birlikte daha çok sinema bölümü açıldı. Bu da çok sayıda öğrencinin belgesel sinemayla tanışmasının önünü açtı."

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tam destek!"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belgesel yapımlara çok önem verdiğini dile getiren Mehmet Kaya, "Bakanlık geçtiğimiz günlerde belgesel türündeki 46 projeye 4 milyon liraya yakın destek sağlama kararı aldı. Bu destek, ülkemizde belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşması açısından büyük önem teşkil ediyor" diye konuştu.

"Trt'nin düzenlediği yarışma da çok kıymetli."

TRT'nin de amatör ve profesyonel belgeselcileri desteklemek amacıyla bir yarışma düzenlediğini hatırlatan Mehmet Kaya açıklamalarına şöyle devam etti: "Böyle önemli platformlar sektöre başarılı isimleri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda buradaki belgesel izleyicisinin farklı ülkelerde çekilen yapımlarla buluşmasını da sağlıyor. Ayrıca projesini geliştirmek isteyen gençlere destek sunuluyor. TRT'nin bu yılki yarışması 6 Haziran'da sonuçlanacak, biz de heyecanla etkinliği takip edeceğiz. Dilerim böyle organizasyonların sayısı daha da artar."

Mehmet Kaya, Trt, Son Dakika

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