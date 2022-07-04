Mutfak, Banyo ve Balkonlar İçin Doğru Zemin Kaplama Malzemesi Nasıl Seçilir?

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Bu noktada ise iş doğru malzemeye karar vermeye kalıyor.Bu noktada modelleri arasından seçim yapmakta zorlanıyorsanız veya malzemenin tercihi konusunda kararsız kalıyorsanız birazdan vereceğimiz değerli ipuçlarıyla bu sorunun üstesinden gelebileceksiniz.

İlk Etap: Alan Büyüklüğü ve Bütçe Planlaması

Mutfak, banyo ve balkonlarda kullanacağınız doğru zemin kaplama malzemesi için öncelikle alanların büyüklüklerini tespit etmelisiniz. Alan tespitini yaptıktan sonra bu bölümlerin hepsinde aynı malzemeyi tercih edip etmeyeceğiniz sorusuyla karşılacaksınız. Bu noktada örneğin mutfakta farklı, balkonda farklı bir zemin kaplama malzemesi tercih edecekseniz, bütçe planlamanızı bu karara uygun olarak belirlemelisiniz. Birbirinden farklı zemin seramikleri arasından bütçenize uygun olan seçenekleri tercih ederken, bu ürünlerin kalitelerini de göz ardı etmemelisiniz. Ayrıca malzemeye göre değişiklik gösteren döşeme masraflarını da unutmadan seçim yapmak, sonradan karşılaşabileceğiniz ek ödemelere karşı bilgi sahibi olmanızı sağlayacak.

Doğru Zemin Kaplama Malzemesi ile Evin Bütünlüğünü Oluşturun

Ev dekorasyonunda en önemli nokta mutfağın, banyonun, balkonun ve diğer odaların genel olarak bir bütünlük oluşturmasıdır. Bu nedenle zemin kaplama malzemesini seçerken bu bütünlüğe dikkat etmeniz, hayalinizdeki eve kavuşmanız konusunda size çok büyük avantaj sağlayacak. Bunların yanı sıra zemin kaplanacak olan alanın konumu da seçim sırasında etkili olan unsurlardan biri. Örneğin kalabalık bir apartmanda oturuyorsanız, alt ve üst katlardan gelebilecek olan sesleri engelleyebilmek ya da en aza indirgemek amacıyla ses yalıtımı sağlayan zemin malzemeleri tercih edebilirsiniz.

Mutfak, banyo ve balkonlarda en sık tercih edilen malzemeler arasında hiç şüphesiz zemin seramik modelleri yer alıyor. Bu modeller, kolay temizlenebilen bir yapıya olması ve ve birbirinden farklı renk yelpazesiyle birlikte kendi tarzını oluşturmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor.

Tarzınıza Uygun Seramikleri Tercih Edin

Evinizin zemin kaplama malzemesini seçerken, tarzınızı ve hayal gücünüzü olabildiğince yansıtmaya çalışın. Hazır tarzlar arasından seçim yaparak bu seçenekleri daraltabilir veya trend modellere de yönelebilirsiniz. Klasik, geleneksel, geometrik, modern veya otantik tarzlar arasından seçim yaparak mutfak, banyo ve balkonlarınızın bambaşka bir atmosfere sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Fayans ve zemin seramik modelleri arasından seçim yaparken, koyu tonları tercih etmeniz evinize daha otantik bir hava katacaktır. Beyaz renkten vazgeçemeyen ancak yenilik isteyenler için de mat tonlar veya mermer görünümlü zemin kaplama malzemeleri de keyifli bir seçenek olarak öne çıkacaktır. Ahşap, mermer, taş veya beton dokularına sahip seçenekler de günümüzde banyo ve mutfaklarda sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Daha canlı ve gösterişli modellere yönelmek isteyenler ise çini desenler ön plana çıkıyor. Aynı zamanda patchwork tekniği ile karışık renklerden bir bütünlük oluşturarak evinizi daha cazibeli bir hâle getirebilirsiniz. Ahşap desenli fayans ve seramik modelleri de geçmişte mutfak, banyo ve balkonlarda tercih edilmezken günümüzün estetik anlayışıyla birlikte bu alanlarda boy göstermeye başlıyor.