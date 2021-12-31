Pazartesi günleri HUH Token'a verildi! - Son Dakika
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Pazartesi günleri HUH Token'a verildi!

Pazartesi günleri HUH Token\'a verildi!

Kripto takipçileri HUH Token pazartesilerinin ne olduğunun cevabını arıyor. Bunun nedeni ise 6 Aralık Pazartesi günü kripto piyasasına sürülen ilk Utimeme HUH Token, aralık ayının ortasında 1 milyon dolar değerindeki coini yakmasından ardından, 3 milyon dolar değerinde daha fazla jeton yok ederek piyasaya girmesi olarak görülüyor ve artık HUH Token pazartesileri olarak aralık ayı tanımlaması kullanıyor.

31.12.2021 17:37  Güncelleme: 17:42
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Kripto dünyasında HUH Token pazartesileri!

HUH Token'ın kripto para piyasasında rekor kıran ilk haftalarının ortasında, yeni gelen coin olarak pazartesi günlerini biraz daha az sıkıcı hale getirmek için bir yöntem bulmuş gibi görünüyor. Yanan jetonlar, dolaşımda daha az olduğu için sahipleri için değerini artırıyor. Kripto yatırımcıları ise yakmanın bir parçası olabilir ve sadece HUH Token'a (pasif gelir hakkında konuşun) sahip olarak ödül kazanabilse de uzmanlar yatırım yapmadan önce kripto para piyasasında araştırma yapmanın her zaman iyi bir fikir olduğunu savunuyor.

HUH Token'dan akıllı sözleşme tavsiyesi!

HUH Token, sahipleri için bir referans numarası atanacağı bir akıllı sözleşme tavsiye yapısı başlatıyor. Yatırımcılar kod istediği herkese izin verebilirken bunu satış ücretlerinde %10 indirime aktabiliyor ve coinin sahibi olarak sevk edilen kişinin ilk para yatırma işleminde %10 BNB bonusu alabiliyor. Yatırımcılar 12 binden fazla jeton sahibinden oluşan bir topluluğa katılabilirken, HUH Token'ın 3 ayda 1 milyona ulaşma gibi yüksek hedeflerini açıklayarak pazartesi gününün HUH Token günü olduğunu ispatlıyor.

Website:

HUH Official Swap-

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