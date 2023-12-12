Şahinbey Belediyesi "Evlilik Okulu Projesi" ile çiftleri evlendiriyor

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Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Kurumlardan gelen uzmanlar çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutlarını anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 46.841 çifte eğitim verdi.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE ÇAMAŞIR MAKİNASI

Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Projesi ile yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası hediye ediyor. Evlilik Okuluna başvuru yapıp eğitim alan 12.420 çifte çamaşır makinası hediye etti. Şahinbey Belediyesi daha önce evli olup ve evlilik okulunda eğitime katılan çiftlere ise Çay veya Kahve Makinası hediye ediyor. Şahinbey Belediyesi ayrıca evlenmek isteyen ancak maddi imkanı olmayan çiftlerin ihtiyacına göre buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, oturma grubu, halı ve elektrik süpürgesinden oluşan çeyiz seti hediye ederek çiftleri evlenmeye teşvik ediyor.

EVLENEN ÇİFTLERİN SAATLERİ BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftlere çamaşır makinası ve çeyiz setinin yanı sıra Şahinbey Nikah Memurluğu'nda nikahlarını kıydıran tüm çiftlere saat hediye ediyor.

EN FAZLA NİKAH KIYAN BELEDİYEYİZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak en fazla nikah kıyan beleye olduklarını belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak her yıl en fazla nikâh kıyan belediye ve en fazla çocuğun dünyaya geldiği ilçe durumundayız. Evlenen tüm çiftlerimiz için Evlilik Okulu projemiz de devam ediyor ve Evlilik Okulumuza her geçen gün ilgi ve alaka daha da artıyor. Düğün hediyesi olarak da yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Aynı zamanda nikâhı kıyılan çiftlere kol saati hediye ediyoruz. Zaman zaman yeni evlenecek çiftlere sürpriz yaparak nikâhlarını kıyıyoruz. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluklar diliyorum" dedi.

ÖDÜLLÜ PROJE

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun en önemli projelerimden biri dediği Evlilik Okulu Projesi 2. Yerel Yönetimler ve Gençlik Konulu ödüllü proje yarışmasında Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

EVLİLİK TOPLUMUMUZUN ÇEKİRDEK YAPISIDIR

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı olmaya gayret edeceğiz. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Bu nedenle Şahinbey Belediyesi olarak sadece yol, köprü, park ve ev yapmıyoruz. Bir taraftan da insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Evlilik Okulu Projesi benim için çok önemli. 2009 yılında göreve geldiğimizde ilk yaptığımız projelerden birisi Evlilik Okulu Projesiydi. O günden bu yana belki de on binlerce kişinin yuvasında mutlu olmasına vesile olabildiysek bizim için ne mutlu. Projemiz kapsamında yeni evlenecek çiftlerimize çamaşır makinası hediye ediyoruz. Dar gelirli çiftlerimize ilaveten çeyiz seti hediye ediyoruz" diye konuştu.