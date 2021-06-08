Türkmenistan Nakliyat Firmaları

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Aracı süren personel, trafik kurallarına uymak ile yükümlüdür. Şoför trafik kurallarına uymazsa ilave olarak hız yaparsa, sevkiyatı sağlanmakta olan ürünler büyük ölçüde zarar görebilir.

Bu anlamda tüm bu önem verilmesi gereken unsurları göz önüne alarak ona uygun bir taşımacılık süreci gerçekleştirir. Uluslararası nakliyatın en önemli durumlarından biri de Türkmenistan'a ulaşımın hızlı ve taşınan yükler üzerinde herhangi bir problem oluşmamasıdır. CMR sigotası kapsamında 2Milyon euro'ya kadar taşınan ürün sigortalanmaktadır.

Türkmenistan Frigo Taşımacılık ( Soğutuculu )

Expres Türkmenistan'a ulaştırılması gereken yükler, nitelikli araçlar ve soğuk zincir taşımacılığına uygun bir şekilde Türkmenistan frigo ile gerçekleştirilir. Dondurulmuş gıdalar, Narenciye, bitkiler, ilaçlar gibi çeşitli önemli yükün, hiçbir soruna yaşamadan Türkmenistan'a ulaştırılmasında frigorifik taşımacılık ön plana çıkar. Bu ürünler hayati öneme sahip olduğu için maddelerin içeriğinde bozulma gibi olumsuz durumların yer almaması gerekir. Taşımacılık için kullanılan araçların son teknolojiler ile kuşatılması frigo taşımacılıktan yüksek verim alınması bakımından önemlidir. İstenilen derecede ürünleri muhafaza etmesi için termoking motorunun ve kasasının dayanıklı olması şarttır, bu anlamda Saygınlar Lojistik her geçen yıl Özmal tır filosunu düzenli yenilemekle beraber gücüne güç katmaktadır.

Türkmenistan Parsiyel Taşımacılık

Aynı güzergâhta bulunan birbirinden farklı müşterilerin yüklerini, aynı kamyon, kamyonet ya da tır ile nakliye lojistiğine parsiyel nakliyat veya parça eşya taşımacılığı denir. Parsiyel yük taşımacılığında temel amaç, aynı güzergâhta taşınması talep edilen yükleri, yük miktarı komple bir aracı doldurmasa dahi, aynı araç içerisine yükleyerek nakliye maliyetini ekonomik bir seviyeye getirmektir. Bu anlamda Türkmenistan parsiyel taşımacılık ile başarılı bir süreç geçirilmesi sağlanır. Hatta alıcı kısmında müşterinin vergilerini yatırıp ürünleri kapı teslimi yapmaktadır. Bursa/ Ankara/ İzmir gibi şehirlerden toparlanıp İstanbul depodan Tır'a yükleniyor, Erenköy veya Gebzede gümrük yapılıyor, Türkmenistana sevk ediliyor, Ortalama varış süreleri 8-10 gün.

Türkmenistan'a transferi yapılması için belirlenen yükler az miktarda olduğu zaman yük aracı içerisine birden fazla firmanın ürünleri de yerleştirilerek ülkeye hızlı ve güvenli bir biçimde ulaştırılması gerçekleştirilir.

Türkmenistan Nakliye Aşamaları

Belirli bir eğitimden geçen şoförler ile birlikte çoğunlukla İran ve Gürcistan yollarından geçilmesi ile sağlanır,müşteri talebine göre güzergah. Hizmet veren araçların geniş ve genç filoya sahip olması hizmetin kalitesini belirleyen unsurlar içerisinde yer alır. Günlük araç takibi bilgilendirmesi ile araç içerisinde yükleri bulunan kişilere gerekli bildirimlerin iletilmesi gerçekleştirilir. Ayrıca Türkmenistan taşımacılığında yirmi dört saat boyunca uzman desteği de sağlanır.

Türkmenistan Nakliyat Süreci

Uluslararası bir mal sevkiyatı düzenlenirken bilgi birikimi için bazı değerleri incelemek gerekir. Toplam maliyet, taşıma süresi, lojistik gayretleri ve çevresel etkiler, bu süreci etkileyen parametreler içerisinde yer alır. Yüklerin varış yapılması planlanan ülkelere transfer süresi konusunda zaman yönetimi büyük bir öneme sahiptir. Belirlenen zaman aralıklar içerisinde yüklerin hiçbir aksiliğe uğramadan ulaştırılması için gerekli önlemler ve belgelerin hazır konumda bulunması gerekir. Bu durum Türkmenistan lojistik firmaları açısından önemlidir.

Türkmenistan Nakliyat Firması

Olumsuz durumların yaşanmaması için teslimat görevlilerin oldukça iyi eğitimlerden geçmesi, müşteri memnuniyeti ve uluslararası nakliyat yapan işletmenin itibarı için bir hayli önem arz eder. Tüm bu faktörler açısından Türkmenistan çalışan nakliye firmaları oldukça özenli bir hizmet yürütürler. Türkmenistan'a ulaşacak olan yükler için belirli bir planlama ve zaman yönetimi yapılır. Böylelikle taşımacılık süreci olması gerektiği yönde ilerler. Oluşabilecek aksilikler nakliyat aracının zaman kaybetmesine neden olur. Bu nedenle tüm olasılıklar plan içerisine dahil edilerek ne yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olunması sağlanır.

Türkmenistan Nakliyat Fiyatları

Hizmet niteliği, maliyeti, organizasyonu, kullanılan araçların altyapısı, firma bünyesinde çalışan personellerin eğitimli olmaları ve zaman unsurları Türkmenistan nakliyat fiyatları konusunda belirleyici faktörlerdendir. Gerekli bilgi donanımına sahip olmak, varış yapılacak ülke arasındaki mesafe, yüklerin taşıma esnasında soğutmalı bir ekipman ile taşınması gerekip gerekmediği gibi etkenler fiyatların farklılık göstermesinde önemlidir. Bu konuda Saygınlar Nakliyat firmasından destek alabilirsiniz.