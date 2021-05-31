Yurt Dışına Nasıl Kargo Gönderilir?

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Yazının geri kalanında, genel bilgilendirme amacıyla, yurt dışına gönderim yapmak için sık tercih edilen popüler yöntemlere ve avantajlarına kısaca değineceğiz.

İşte için tercih edebileceğiniz yöntemler:

Standart Yurt Dışı Kargo - Standart yurt dışı kargo hizmeti, zaman bakımından özel bir hassasiyeti olmadan kargoların gönderimi için tercih edilir. Maliyeti diğer çoğu gönderi türüne göre uygundur.

Yurt Dışı Ekspres Kargo - İsminden de anlaşılabileceği gibi, ekspres kargo uygulaması, yurt dışına hızlı kargo gönderimi yapmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilir. Bu uygulamada, zaman hassasiyeti olan gönderiler, taahhüt edilen saatler içinde alıcıya ulaştırılır.

Hava Yolu ile Kargo - Hava aracı ile kargo gönderimi uygulamasında, minimum kilodan gönderiler yapılabileceği gibi, komple uçak yüklemesi hizmeti (charter) da tercih edilebilir. Gönderiler kapıdan teslim alınır ve uçak ile dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarına ulaştırılır.

Deniz Yolu ile Kargo - Deniz yolu ile kargo gönderimi, daha çok acil olmayan gönderiler için tercih edilmektedir. Bütçe dostu fiyatlarla faydalanılabilen bu uygulama ile, kargolar limana ya da adrese teslim edilebilir.

Karayolu ile Kargo – Karayolu kargo gönderim hizmetinde, gönderiler parsiyel ya da komple ithalat/ihracat taşımacılığı ile gümrüğe, ya da direkt yurt dışında belirlenen adrese gönderilebilir.

Eğer yurt dışında güvenli ve avantajlı kargo göndermek istiyorsanız, uzman kadrosuyla 5 kıtada 265 ülkeye kargo gönderimi yapan Aras Kargo'nun web-sitesini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ziyaret edebilir, size en uygun yöntemi seçebilirsiniz: