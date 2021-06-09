Kilo vermek neden bu kadar zor?

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TV'de veya sosyal medya hesaplarınızda sadece iki ila dört hafta içinde abartılı miktarda kilo vermeyi nasıl başardıklarına dair çok sayıda reklam gördünüz. Muhtemelen farklı diyet yöntemlerini duymuşsunuzdur, muhtemelen zaten keto ve karbonhidrat diyeti olarak kabul edilmişsinizdir - ancak size en uygun diyetin ne olduğu konusunda hala kafanız karışmış durumda.

Kilo vermeyi istemek çok sinir bozucu olabilir ve görünüşe göre vücudunuz aynı şekilde hissetmiyor. Yiyecek alımınızı zaten sınırlandırdınız, egzersiz yaptınız ve hidrasyon seviyelerinizin üstünde kaldınız, ancak kilonuz aynı kaldı. Yanlış bir şey yaptıysanız veya vücudunuz kilo veremiyor mu diye düşünüyor olabilirsiniz.

Size yardımcı olmak için, elinizden gelenin en iyisini yapmış olsanız bile neden kilo vermekte zorlandığınız konusunda sizi aydınlatabilecek şeyler şunlardır:

Kahvaltıyı Atladınız

Kahvaltıyı atlamanın kilo vermenize yardımcı olacağını düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. İnsanların dediği gibi, kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve bu şekilde kalmalısınız. Kahvaltıyı atlayarak hayatta kalabilirsiniz, ancak öğle ve akşam yemeklerinde aşırıya kaçabilirsiniz.

Kahvaltı yapmak, gün boyunca hareket etmeye devam etmemize yardımcı olan şeydir. Sabah ilk iş olarak yemek yemekten rahatsızlık duyuyorsanız, bunun yerine sağlıklı bir kahvaltı seçeneğine gitmelisiniz . Ek kiloya neden olmadan enerjinizi artırmak için lif oranı yüksek yiyecekler yiyebilirsiniz. Bununla birlikte gününüzü güzelleştirmek için kahvaltınıza meyve ekleyin.

Yatma Zamanına Yakın Yemek

Gece yarısı atıştırmalıklarının hayranıysanız, kaçamak deliğiniz buradan geliyor. Ne kadar sağlıklı yemeye çalışırsanız çalışın, yatma saatine yakın yemek yiyorsanız, vücudunuzun onu işlemek için yeterli zamanı olmadığı için yalnızca vücudunuzda yiyecek depolanır.

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Gece geç saatlerde yemek yemek, yağ yakmanızı zorlaştıracak vücut ısınızı ve kan şekeri seviyenizi yükseltmeye yardımcı olabilir. Akşam yemeğini tüketmeniz gereken en iyi zaman yatmadan en az 3 saat öncesidir. Yemek yeme isteğiniz varsa, sadece su tüketmeli ve mümkün olduğunca hafif atıştırmalardan kaçınmalısınız.

Çok streslisin

Stresli olduğunuzda, adrenal bezleriniz adrenalin ve kortizol salgılar, bu da kan dolaşımınızda glikozun salınmasına neden olur ve vücudunuza ek ağırlık kazandırmaya katılır.

Çok stresliyseniz, her zaman nefes egzersizleri, meditasyon, yoga yapmayı deneyebilir veya kitap okumak ya da hobi yapmak gibi sakinleşmenize yardımcı olacak bir şey yapabilirsiniz. Kilo vermeye çalışmıyor olsanız bile stres seviyenizi düşürmeniz her zaman önerilir.

Metabolizma

Herkes birbirinden farklı olduğu için, bir vücudun gıdaları işleme şekli diğer insanlardan farklı olabilir. Bazı insanların metabolizması daha hızlı, bazılarının ise daha yavaş bir metabolizması vardır. Bu aynı zamanda ne kadar hızlı veya yavaş kilo verdiğinizi de etkileyebilir.

Yavaş bir metabolizmaya sahip olmak talihsizlik olsa da , metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabilirsiniz . Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, kepekli tahıllar, yulaf ezmesi, fasulye ve fındık gibi lif açısından zengin yiyecekleri tüketmektir. Daha soğuk su ve yeşil çay içmeniz de yardımcı olur. Bunun yanı sıra metabolizmanızı geliştirmek için Yüksek Yoğunluklu egzersizler de yapabilirsiniz.

Genler

Kulağa ne kadar talihsiz gelse de, kilo vermekte zorlanmanızda genleriniz rol oynayabilir. Soy ağacınız çoğunlukla ağır taraftaysa, bunun nedeni büyükannenizin en lezzetli yemeği yapması değil, aile genlerinizin kilo vermekte zorlanması olabilir. Bu sizin için en iyi bahis olmayabilir, ancak yine de kilo verebilirsiniz, ancak sonuç almak için zorlu işi iki kat yapmanız gerekir.

Yeterince Uyuyamıyorsun

Yeterince uyumadığınızda, sadece kilo vermeyi zor bulmakla kalmaz, aynı zamanda biraz kilo aldığınızı da görebilirsiniz. Yeterince uyumadığınızda, metabolizmanız yavaşlar ve yiyecek alımınızı çok daha yavaş sindirmenize ve işlemenize izin verir.

Bununla birlikte, yeterince uykunuz yoksa, büyük olasılıkla normal egzersizlerinizi yapmak için daha az enerjiniz olur, bu da spor gününüzü atlamanıza neden olabilir ve sizi daha fazla yemek yemeye teşvik edebilir, böylece enerjiyi elde edebilirsiniz. kaçırdım.

Ne yapabilirsin

Kilo vermek, özellikle kilo vermeyi zorlaştıran bazı şeyleri kontrol edemediğinizde yapılması zor bir şey olabileceğinden, kendi küçük yollarınızla kilo vermek için yapabileceğiniz basit şeyler şunlardır:

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Daha fazla su için - İçme suyu metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur, bu da metabolizmanız yavaş olduğunda yardımcı olur. Bununla birlikte su, iştahı bastırmaya da yardımcı olabilir. Acıktığınızda, yiyecek bir şeyler yemeden önce su içmeye çalışmalısınız. Susuzluk bazen beyin tarafından sizi yemeye motive eden açlık olarak algılanabilir.

Yerine öğrenin - her zamanki porsiyon yeme vazgeçmek çok zor olabiliyor ise, bir şey SAĞLIKLI içine yiyecek seçimleri değişebilir. Gevrek yerine patlamış mısır ve tatlı yerine meyve yemeyi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde, yeme ihtiyacınızı çok daha sağlıklı bir alternatifle karşılayabileceksiniz.

Protein alımınızı artırın - Protein, metabolizmanızı iyileştirmenin yanı sıra vücudunuzda daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Ayrıca, protein iştahınızı azaltmaya yardımcı olur ve kilo vermenize yardımcı olabilecek daha az kalori tüketmenizi sağlar.

Tutarlı olun – Aralıklı oruç gibi saatler içinde herhangi bir şey yemenize izin veren katı bir diyet uyguluyorsanız, ancak yine de tüm abur cuburları tüketiyorsanız, bunun vücudunuzda gözle görülür etkiler yaratmasını beklemeyin. . Böyle bir diyet yaparken, yemek saatlerinizde yine de sağlıklı yiyecekler yemelisiniz.

Sonuç

Kilo vermek sandığınız kadar kolay değil. Özellikle de internette sadece iki ila dört hafta içinde ne kadar kilo verdiklerine dair reklamlar gördüğünüzde. Bu kulağa cazip gelse de, herkes aynı değil. Bazı insanların metabolizması daha hızlıdır, bazılarının yoktur. Ancak daha yavaş bir taneye sahip olmanız, yolun sonu olduğu anlamına gelmez. Sadece daha fazla zorlamanız gerekecek ve yine de hedefinize ulaşabileceksiniz.

Bu dönemlerde diyabet, sağlık ve kültür kitapları ile de vakit geçirebilirsiniz. Bir nebzede olsa yemekleri unutturacağına emin olabilirsiniz.

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