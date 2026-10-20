Ağrı Valisi Bozkurt, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu

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Ağrı Valisi Bozkurt, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, kentteki basın kuruluşlarını ziyaret ederek gazetecilerle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde yerel basının doğru ve tarafsız bilgilendirmedeki önemine dikkat çekildi, basın ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, kentte faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Bozkurt, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu

Vali Bozkurt, ziyaretleri kapsamında Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Ağrı Basın Birliği Başkanı Nuri Bayram, Uluslararası Basın Konfederasyonu Ağrı İl Temsilcisi Yılmaz Daş ile agribasin.com internet sitesinin imtiyaz sahibi Yüksel Aslanı ziyaret etti.

Ağrı Valisi Bozkurt, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu

Gerçekleştirilen ziyaretlerde basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunan Vali Bozkurt, Ağrı’da yürütülen basın faaliyetleri, yerel basının çalışmaları ve kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı Valisi Bozkurt, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu

Yerel basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekilen ziyaretlerde, basın kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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