Son Dakika Almanya Haberleri

- 11:13 Son dakika haber! Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 19 ölüm
Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte bin 19 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- 10:34 Sivas'ın son ud ustası, mesleğinin başında ölmeyi arzuluyor
-Sivas'ın son ud ustası, mesleğinin başında ölmeyi arzuluyor Sivas'ın tek ud ustası olan ve 45 yıldır sanatını devam ettiren Mustafa Karaoğlu, ölene kadar mesleğini sürdürmek istediğini söyledi Sivas'ın tek ud ustası olan ve 45 yıldır sanatını devam ettiren Mustafa Karaoğlu, ölene kadar...
- 09:41 Brent petrolün varili 53,88 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 53,88 dolardan işlem görüyor.
- 09:25 Son dakika haberi |
Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 86 milyon 839 bini aştı.
- 09:13 Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı
Bir son dakika haberine göre Borsa, güne yüzde 0,81'lik yükselişle başladı.
- 06:43 06 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
06 Ocak 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- 01:16 5 Ocak 2021 Haberleri
5 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
- Dün 23:23 AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların dağıtımının yavaş ilerlediği eleştirilerinin ardından dağıtım sürecini görüşmek için ocak ayında video konferans yoluyla toplantı yapacak.
- Dün 22:29 Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde insanlar ikamet ettikleri yerden en fazla 15 kilometre uzaklaşabilecek Okullar ve kreşler kapalı...
- Dün 22:25 Almanya, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı
Almanya, Suudi Arabistan ile Katar'ın deniz, kara ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını büyük bir ilerleme olarak değerlendirdi.
- Dün 22:15 Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sıkılaştırılarak 16 Aralık'tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.
- Dün 22:12 Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Merkez Bankası'yla ilgili tavrını açıkladı. Babacan, "Merkez Bankası, TÜİK, BDDK'ya asla müdahale edilemezdi benim bakanlığımda. Ayrılma döneminde sıkıntılar oldu. 'Benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim" ifadelerini kullandı.
- Dün 21:45 Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Gelen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 86 milyon 429 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 867 bini, iyileşenlerin sayısı 61 milyon 265 bini geçti.
- Dün 21:37 Tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar sürecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs kısıtlamalarının 31 Ocak'a kadar devam edeceğini ifade etti. Öte yandan, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere yenilere de eklendi.
- Dün 21:33 Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ay sonuna dek ülke genelinde sıkı kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.
- Dün 20:49 Son dakika haberleri! Almanya'nın bazı bölgelerine seyahat kısıtlaması getirildi
Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da hükümet korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri sertleştirerek, ülkede vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelere seyahat kısıtlaması getirdi.
- Dün 20:37 Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.
- Dün 19:59 Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 Kasım'da 2020'den bu yana uygulanan kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı.
- Dün 19:37 ABD'den İranlı çelik üreticilerine yaptırım
ABD yönetimi, İran'ın çelik ve metal endüstrisiyle bağlantılı 17 şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.
- Dün 17:51 İran: Her ay yüzde 20 oranında 8-9 kilogram zenginleştirilmiş uranyum üretebiliyoruz
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, aylık yüzde 20 saflıkta 8-9 kilogram uranyum zenginleştirecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.
- Dün 17:51 Son dakika haberleri | Fatih Karagümrük, Norveçli Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini açıkladı
Son dakika spor haberi... Fatih Karagümrük Kulübü, Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini açıkladı.
- Dün 17:33 Denizli'nin 2020 ihracatı, salgına rağmen önceki yılı geride bıraktı
Anadolu'nun önde gelen ihracat merkezlerinden Denizli'den geçen yıl yapılan ihracat, 2019'u az da olsa geride bırakmayı başararak 3 milyar 191 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Dün 17:04 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" çağrısı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sorunların çözümüne yönelik Yunanistan ile yapılan görüşmelerin yeniden başlamasından yana olduklarını belirterek, "Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.
- Dün 17:03 Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" daveti
Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" daveti Bakan Akar: "Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğini, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" "Bütün sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesi gerektiğini, siyasi çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz" Milli Savunma Bakanı...
- Dün 17:01 Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan'la) Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz."
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Yunanistan'la) Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.
- Dün 16:59 Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmeler çerçevesinde iki ülke arasındaki sorunların çözülebileceğini belirten Bakan Akar, Yunanistan ile güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını ifade etti.
- Dün 16:51 Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti
Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı.
- Dün 16:30 Yurt dışı seyahatte süre artacak, iç turizme talep artacak
Yasaklara takılan seyahat arzusunun süre uzadıkça daha da arttığını söyleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, milyonlarca insanın bir an önce tedbirlerini alarak, korkusuz ve endişesiz seyahat etmenin özlemini çektiğini söyledi.
- Dün 16:15 Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, aralık ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç veren gelişmelerdir.
- Dün 16:00 DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı
DENİB, 2020 yılında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 0.25 artırarak 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı.
- Dün 15:59 Kılıçdaroğlu: "Tamamen yapay gündemlerle Türkiye tartışıyor"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Fikri Sağlar'ın açıklamalarına ilişkin, "Gereksiz bir tartışma herhangi bir değerlendirmem de yok. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışmayı Türkiye'nin gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok.
- Dün 15:38 GAİB Başkanı Kileci'den ihracak değerlendirmesi
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Aralık 2020'de Gaziantep'ten 882 milyon 879 bin dolarlık ihracat ile yeni bir rekor kırarak bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını söyledi.
- Dün 15:37 2020'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi,2020'de, 2019'a göre ihracatındaki yüzde 16,5'lik düşüşe karşın 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarla yine en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.
- Dün 15:31 Bakan Pekcan: " 2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur.
Bakan Pekcan: " 2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur.
- Dün 15:13 Türk firmaları, 2020'de 226 ülke ve bölgeye ihracat yaptı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, aralık ayında ihracatçıların Türkiye'nin bayrağını 209 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade ederek, "Yılın tümünde ise ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.
- Dün 15:08 TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu"
TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu" Aralık ayı ve 2020 yılı genel ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Geçtiğimiz yıl, ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.
- Dün 15:05 Çin, İran nükleer anlaşmasındaki tüm taraflara ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etme çağrısında bulundu
Çin, İran ile varılan nükleer anlaşmanın tüm taraflarına, ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etmeleri çağrısı yaptı.
- Dün 15:04 - TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu"
- TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu" Aralık ayı ve 2020 yılı genel ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Geçtiğimiz yıl, ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.
- Dün 14:48 "Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur.
- Dün 14:46 Bakan Pekcan: "Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur.
- Dün 14:41 Putin ve Merkel, ortak Covid-19 aşı üretimini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in korona virüse karşı ortak aşı üretimini görüştüğü belirtildi.
- Dün 13:11 Borsa rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.506,50 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.506,89 puana taşıdı.
- Dün 13:06 Pekcan: "(Esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek) Bu sabah itibarıyla desteğe başvuru 1 milyon 200 bini aştı"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılında 44 ülkeye yapılan ihracatta rekor kırıldığını bildirdi.
- Dün 13:05 "Seramik Sektöründe Yerli Makine ve Teknolojinin Geliştirilmesi" programı
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Bizim artık seramikte daha katma değerli ürüne geçmemiz, daha sürdürülebilir noktaya erişebilmemiz için teknolojiyi de, inovasyonu da, markayı da beraberinde taşımamız lazım." dedi.
- Dün 12:49 Son dakika haberi: Bakan Pekcan, "2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu (2) Açıklaması
Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılında 44 ülkeye yapılan ihracatta rekor kırıldığını bildirdi.
- Dün 12:37 Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı Aralık 2020 veri bülteni
Son dakika haber... Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,97 artarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olan 17 milyar 844 milyon dolara ulaştı.
- Dün 12:33 Almanya'da perakende satışlarda Kovid-19'a rağmen 26 yılın en güçlü artışı
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu krize rağmen Almanya'da reel perakende satışların geçen yıl ortalama yüzde 4,1 yükseleceği tahmininde bulundu.
- Dün 12:07 Jeopark alanında ayak izi ve küllerin geçmişi araştırıldı
Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü Yiğit Karakuzu, Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanındaki volkanik arazide yer alan insan ayak izleri ve küller üzerinde bilimsel çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Ayak izleri ve küller milattan önce 3 bin 300 ila 3 bin yıl aralığında bir...
- Dün 11:47 Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
- Dün 11:08 Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor
Türkiye'de son günlerde piyasaya sürülen sahte dolarlar esnafın kabusu oldu. Özellikle kuyumcu esnafını hedef alan kalpazanların yaptığı dolarları, güncellenmeyen eski tip para sayma makineleri tespit edemiyor. Makinelerin güncellenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, sahte paraların bant yapıştırma yöntemiyle de tespit edilebileceğini söyledi.