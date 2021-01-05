Son Dakika Almanya Haberleri

11:13 Son dakika haber! Almanya'da son 24 saatte korona virüsten bin 19 ölüm Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte bin 19 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

10:34 Sivas'ın son ud ustası, mesleğinin başında ölmeyi arzuluyor -Sivas'ın son ud ustası, mesleğinin başında ölmeyi arzuluyor Sivas'ın tek ud ustası olan ve 45 yıldır sanatını devam ettiren Mustafa Karaoğlu, ölene kadar mesleğini sürdürmek istediğini söyledi Sivas'ın tek ud ustası olan ve 45 yıldır sanatını devam ettiren Mustafa Karaoğlu, ölene kadar...

09:25 Son dakika haberi | Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 86 milyon 839 bini aştı.

06:43 06 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı 06 Ocak 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

01:16 5 Ocak 2021 Haberleri 5 Ocak 2021 Manşet Haberleri.

23:23 AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların dağıtımının yavaş ilerlediği eleştirilerinin ardından dağıtım sürecini görüşmek için ocak ayında video konferans yoluyla toplantı yapacak.

22:29 Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde insanlar ikamet ettikleri yerden en fazla 15 kilometre uzaklaşabilecek Okullar ve kreşler kapalı...

22:25 Almanya, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı Almanya, Suudi Arabistan ile Katar'ın deniz, kara ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını büyük bir ilerleme olarak değerlendirdi.

22:15 Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sıkılaştırılarak 16 Aralık'tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

22:12 Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Merkez Bankası'yla ilgili tavrını açıkladı. Babacan, "Merkez Bankası, TÜİK, BDDK'ya asla müdahale edilemezdi benim bakanlığımda. Ayrılma döneminde sıkıntılar oldu. 'Benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim" ifadelerini kullandı.

21:45 Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Gelen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 86 milyon 429 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 867 bini, iyileşenlerin sayısı 61 milyon 265 bini geçti.

21:37 Tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar sürecek Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs kısıtlamalarının 31 Ocak'a kadar devam edeceğini ifade etti. Öte yandan, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere yenilere de eklendi.

21:33 Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ay sonuna dek ülke genelinde sıkı kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

20:49 Son dakika haberleri! Almanya'nın bazı bölgelerine seyahat kısıtlaması getirildi Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da hükümet korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri sertleştirerek, ülkede vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelere seyahat kısıtlaması getirdi.

19:59 Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 Kasım'da 2020'den bu yana uygulanan kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

19:37 ABD'den İranlı çelik üreticilerine yaptırım ABD yönetimi, İran'ın çelik ve metal endüstrisiyle bağlantılı 17 şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

17:51 İran: Her ay yüzde 20 oranında 8-9 kilogram zenginleştirilmiş uranyum üretebiliyoruz İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, aylık yüzde 20 saflıkta 8-9 kilogram uranyum zenginleştirecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

17:33 Denizli'nin 2020 ihracatı, salgına rağmen önceki yılı geride bıraktı Anadolu'nun önde gelen ihracat merkezlerinden Denizli'den geçen yıl yapılan ihracat, 2019'u az da olsa geride bırakmayı başararak 3 milyar 191 milyon dolar olarak gerçekleşti.

17:04 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" çağrısı Açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sorunların çözümüne yönelik Yunanistan ile yapılan görüşmelerin yeniden başlamasından yana olduklarını belirterek, "Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

17:03 Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" daveti Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Yunanistan'a "görüşme" daveti Bakan Akar: "Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğini, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" "Bütün sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesi gerektiğini, siyasi çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz" Milli Savunma Bakanı...

17:01 Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan'la) Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Yunanistan'la) Görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

16:59 Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmeler çerçevesinde iki ülke arasındaki sorunların çözülebileceğini belirten Bakan Akar, Yunanistan ile güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını ifade etti.

16:51 Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı.

16:30 Yurt dışı seyahatte süre artacak, iç turizme talep artacak Yasaklara takılan seyahat arzusunun süre uzadıkça daha da arttığını söyleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, milyonlarca insanın bir an önce tedbirlerini alarak, korkusuz ve endişesiz seyahat etmenin özlemini çektiğini söyledi.

16:15 Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, aralık ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç veren gelişmelerdir.

16:00 DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı DENİB, 2020 yılında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 0.25 artırarak 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı.

15:59 Kılıçdaroğlu: "Tamamen yapay gündemlerle Türkiye tartışıyor" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Fikri Sağlar'ın açıklamalarına ilişkin, "Gereksiz bir tartışma herhangi bir değerlendirmem de yok. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışmayı Türkiye'nin gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok.

15:38 GAİB Başkanı Kileci'den ihracak değerlendirmesi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Aralık 2020'de Gaziantep'ten 882 milyon 879 bin dolarlık ihracat ile yeni bir rekor kırarak bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını söyledi.

15:37 2020'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi,2020'de, 2019'a göre ihracatındaki yüzde 16,5'lik düşüşe karşın 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarla yine en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.

15:13 Türk firmaları, 2020'de 226 ülke ve bölgeye ihracat yaptı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, aralık ayında ihracatçıların Türkiye'nin bayrağını 209 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade ederek, "Yılın tümünde ise ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

15:08 TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu" TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu" Aralık ayı ve 2020 yılı genel ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Geçtiğimiz yıl, ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

15:04 - TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu" - TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu" Aralık ayı ve 2020 yılı genel ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Geçtiğimiz yıl, ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

14:48 "Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur.

14:46 Bakan Pekcan: "Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur.

14:41 Putin ve Merkel, ortak Covid-19 aşı üretimini görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in korona virüse karşı ortak aşı üretimini görüştüğü belirtildi.

13:11 Borsa rekor seviyeyi gördü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.506,50 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.506,89 puana taşıdı.

13:05 "Seramik Sektöründe Yerli Makine ve Teknolojinin Geliştirilmesi" programı Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Bizim artık seramikte daha katma değerli ürüne geçmemiz, daha sürdürülebilir noktaya erişebilmemiz için teknolojiyi de, inovasyonu da, markayı da beraberinde taşımamız lazım." dedi.

12:37 Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı Aralık 2020 veri bülteni Son dakika haber... Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,97 artarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olan 17 milyar 844 milyon dolara ulaştı.

12:33 Almanya'da perakende satışlarda Kovid-19'a rağmen 26 yılın en güçlü artışı Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu krize rağmen Almanya'da reel perakende satışların geçen yıl ortalama yüzde 4,1 yükseleceği tahmininde bulundu.

12:07 Jeopark alanında ayak izi ve küllerin geçmişi araştırıldı Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü Yiğit Karakuzu, Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanındaki volkanik arazide yer alan insan ayak izleri ve küller üzerinde bilimsel çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Ayak izleri ve küller milattan önce 3 bin 300 ila 3 bin yıl aralığında bir...

11:47 Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.