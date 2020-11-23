Son Dakika Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi Haberleri

16:51 Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i transfer etti Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i kadrosuna dahil etti.

08:28 FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı NBA'de oynayan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İsrail'in Birleşmiş Milletler Elçisi Gilad Erdan'a, Türkiye'nin Washington büyükelçisi Serdar Kılıç sert tepki gösterdi.

07:34 Terzi titizliğiyle kariyer planı Fransa'da, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı 'milli ara'dan önce çıktığı ulusal lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında tabiri caizse fırtına estirdi.

16:05 Toronto Raptors, maçlarını Tampa'da oynayacak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Toronto Raptors, yeni sezonda maçlarını Florida eyaletinin Tampa kentinde oynayacak.

15:36 Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktığını açıkladı.

14:47 Tarik Phillip yeniden TOFAŞ'ta TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda da kadrosunda bulunan Britanyalı şutör gard Tarik Phillip ile yeniden anlaşma sağladı.

00:19 Klay Thompson sezonu kapadı NBA takımlarından Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Klay Thompson'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.

23:11 NBA ekibi Warriors'ta sakatlanan Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın skorer oyuncusu Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle gelecek sezon parkelerden uzak kalacak.

13:51 Zarko Cabarkapa, Fenerbahçe Beko'nun idari ekibine katıldı Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğü görevine Zarko Cabarkapa getirildi.

10:41 Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti Son dakika haber: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder'i takasla kadrosuna kattı.

10:25 NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards Georgia Üniversitesinin şutör gardı Anthony Edwards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

20:03 Oklahoma City Thunder'da Mark Daigneault dönemi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder, başantrenörlük görevine Mark Daigneault'u getirdi.

16:00 Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti NBA dünyası, efsane isim Scottie Pippen'ın eşi Larsa Pippen'ın aldatma itirafıyla çalkalanıyor. 46 yaşındaki Larsa, 2 yıl önce boşandığı Scottie'yi 2016 yılında Cleveland forması giyen Tristan Thompson ile aldattığını söyledi.

12:19 Boston Celtics'in efsane ismi hayatını kaybetti NBA takımlarından Boston Celtics'in efsane ismi Tommy Heinsohn, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

16:02 FIBA Merkez Kurulu Kıtasal Kupa Elemeleri'ni bekliyor Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, bu yıl video konferans ile ikinci kez toplandı.

15:06 Chicago Bulls'un efsanesi Kukoc, Rodman ile geçirdiği çılgın geceyi anlattı: İyileşmem 10 gün sürdü Chicago Bulls'un efsane basketbolcusu Toni Kukoc, takım arkadaşı Dennis Rodman ile yaşadığı bir anıyı paylaştı. Rodman ile sadece bir gece eğlenmeye çıktıklarını belirten Kukoc, "Onun hızına yetişemedim. O geceden sonra iyileşmem 7-10 günümü aldı" dedi.

11:05 AŞKIN BAŞLADIĞI YERDEN VAZGEÇMİYORLAR Ebru Şahin ile Cedi Osman, fırsat buldukça aşklarının başladığı Çeşme'ye giderek tatil yapıyor. Çiftin, geçtiğimiz hafta günübirlikte olsa Mardin'den Çeşme'ye gittiği ortaya çıktı

14:07 Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Uyuşturucu bağımlılığı ve bipolar bozukluk nedeniyle zor günler yaşayan ve yol kenarında yemekle para dilenirken görülen eski basketbolcu Delonte West'in rehabilitasyona girmesini sağlayan NBA takımı Dallas Mavericks'in sahibi Marc Cuban, West'in son halini paylaştı. Eski yıldızın hızla iyileşme gösterdiği dikkatlerden kaçmadı.

09:45 New Orleans Pelicans'ta başantrenörlüğe Stan Van Gundy getirildi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenörlük için Stan Van Gundy ile anlaşma sağlandı.

17:03 Giyim markasından NBA Koleksiyonu Hazır giyim markası DeFacto, spor severlere özel koleksiyonlarına yıldız takımlarının forma, renk ve logoları kullanılarak tasarlanan NBA Koleksiyonu ile bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

13:29 Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenörlüğe Nate Bjorkgren getirildi.

13:01 Los Angeles Clippers'ta Lue dönemi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenörlük görevine Tyronn Lue'yu getirdi.

12:25 FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ABD'de de yayımlanacak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) beşinci sezon haklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne dağıtımı için beIN Sports ile anlaşıldığı duyuruldu.

06:43 19 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı 19 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

07:35 'Bazen ağlar, bazen güleriz!' Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğuna uzanan Los Angeles Lakers'ın sağlam bir öyküsü vardı bu sezon! Malum; kulübün efsanesi, NBA tarihinin en iyi oyuncularından Kobe Bryant'ı kaybettik 26 Ocak'ta, elim bir helikopter kazasıyla...

06:43 18 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı 18 Ekim 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

11:27 Oyun bağımlılığı tırmanışta Dijitalleşmenin her geçen gün arttığı, günlük işlerin çevrimiçi ortamlarda halledildiği, alışkanlıkların ve hobilerin değiştiği Korona virüs etkisi altındaki 2020 dünyasında oyunlara olan ilgi; pek çok kişide bağımlılık düzeyine ulaştı.

15:38 Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi NBA, benzeri görülmemiş sezonunu tamamladıktan sonra, başkan Silver, övgüyü hak eden birçok insan olduğunu düşünerek, tüm NBA çalışanlarını 1000 dolar ikramiye ile ödüllendirdi.

11:47 S Sport Plus'tan sağlık çalışanlarına özel kampanya Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA ve Formula 1 gibi içerikleri bünyesinde bulunduran S Sport Plus, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlattı.

10:11 Los Angeles Lakers, NBA'deki 17. şampiyonluğuna ulaştı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl aranın ardından NBA tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti.

10:02 NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2019-2020 sezonu final serisinin 6'ncı maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenip durumu 4-2'ye getirerek şampiyonluğa ulaştı.

09:59 NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek final serisinde durumu 4-2'ye getirdi ve 17. şampiyonluğunu ilan etti.

08:42 NBA'da Los Angeles Lakers şampiyon oldu, LeBron bir kez daha tarihe geçti NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Lakers'ın yıldızı LeBron James, NBA tarihinde üç farklı takımla Final MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu. Lakers, şampiyonluk sayısında Boston Celtics'i yakaladı.

06:43 12 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı 12 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2020 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

06:43 11 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı 11 Ekim 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

13:42 Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, mental problemlerle uğraşan ve en son sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in iyileşme yolunda olduğunu duyurduğu, yürekleri ısıtran bir fotoğrafını paylaştı.

10:16 Markieff Morris son topu LeBron'a atmadı, Lakers şampiyonluğunu erteledi Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Miami Heat karşısında kariyerinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yalnızca 9 saniye içinde yaşadı. Son topta Markieff Morris'in kendisine pas atmak yerine şut atmayı tercih etmesi, Lakers'ı olası bir galibiyet ve şampiyonluktan etti.

09:35 NBA finalinde Miami devam dedi NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 111-108'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.

09:13 Heat, NBA finalinde 2. galibiyetini elde etti Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Los Angeles Lakers'ı 111-108 yenen Miami Heat, ikinci galibiyetini alarak seriyi 3-2'ye getirdi.