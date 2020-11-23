Son Dakika Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi Haberleri

- 11:25 Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'a tranfer oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'i kadrosuna kattı.
- Dün 16:51 Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i transfer etti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Joel Berry'i kadrosuna dahil etti.
- 23.11.2020 14:03 Los Angeles Lakers, İspanyol pivot Marc Gasol'u kadrosuna kattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, İspanyol pivot Marc Gasol'u renklerine bağladı.
- 23.11.2020 08:28 FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı
NBA'de oynayan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İsrail'in Birleşmiş Milletler Elçisi Gilad Erdan'a, Türkiye'nin Washington büyükelçisi Serdar Kılıç sert tepki gösterdi.
- 22.11.2020 07:34 Terzi titizliğiyle kariyer planı
Fransa'da, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı 'milli ara'dan önce çıktığı ulusal lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında tabiri caizse fırtına estirdi.
- 21.11.2020 16:05 Toronto Raptors, maçlarını Tampa'da oynayacak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Toronto Raptors, yeni sezonda maçlarını Florida eyaletinin Tampa kentinde oynayacak.
- 20.11.2020 15:36 Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı
NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktığını açıkladı.
- 20.11.2020 15:01 TOFAŞ, eski oyuncusu Tarik Phillip'i kadrosuna kattı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerin TOFAŞ, ABD'li eski oyuncusu Tarik Phillip'i transfer etti.
- 20.11.2020 14:47 Tarik Phillip yeniden TOFAŞ'ta
TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda da kadrosunda bulunan Britanyalı şutör gard Tarik Phillip ile yeniden anlaşma sağladı.
- 20.11.2020 11:07 Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı.
- 20.11.2020 00:19 Klay Thompson sezonu kapadı
NBA takımlarından Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Klay Thompson'un aşil tendonunun koptuğu, sakatlığından dolayı da 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediğini açıkladı.
- 19.11.2020 23:11 NBA ekibi Warriors'ta sakatlanan Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın skorer oyuncusu Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle gelecek sezon parkelerden uzak kalacak.
- 19.11.2020 13:51 Zarko Cabarkapa, Fenerbahçe Beko'nun idari ekibine katıldı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğü görevine Zarko Cabarkapa getirildi.
- 19.11.2020 10:41 Son dakika haberi: Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti
Son dakika haber: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder'i takasla kadrosuna kattı.
- 19.11.2020 10:25 NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards
Georgia Üniversitesinin şutör gardı Anthony Edwards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.
- 11.11.2020 20:03 Oklahoma City Thunder'da Mark Daigneault dönemi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder, başantrenörlük görevine Mark Daigneault'u getirdi.
- 11.11.2020 16:00 Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti
NBA dünyası, efsane isim Scottie Pippen'ın eşi Larsa Pippen'ın aldatma itirafıyla çalkalanıyor. 46 yaşındaki Larsa, 2 yıl önce boşandığı Scottie'yi 2016 yılında Cleveland forması giyen Tristan Thompson ile aldattığını söyledi.
- 11.11.2020 12:19 Boston Celtics'in efsane ismi hayatını kaybetti
NBA takımlarından Boston Celtics'in efsane ismi Tommy Heinsohn, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
- 11.11.2020 10:31 Son dakika haberleri... Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn, yaşamını yitirdi.
- 10.11.2020 11:08 NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak
NBA'de yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı açıklandı.
- 10.11.2020 10:13 NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2020-2021 sezonunun 22 Aralık Salı günü başlayacağı duyuruldu.
- 07.11.2020 18:33 Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Shelvin Mack'i kadrosuna kattı
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shelvin Mack'i renklerine bağladı.
- 07.11.2020 16:02 FIBA Merkez Kurulu Kıtasal Kupa Elemeleri'ni bekliyor
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, bu yıl video konferans ile ikinci kez toplandı.
- 07.11.2020 15:06 Chicago Bulls'un efsanesi Kukoc, Rodman ile geçirdiği çılgın geceyi anlattı: İyileşmem 10 gün sürdü
Chicago Bulls'un efsane basketbolcusu Toni Kukoc, takım arkadaşı Dennis Rodman ile yaşadığı bir anıyı paylaştı. Rodman ile sadece bir gece eğlenmeye çıktıklarını belirten Kukoc, "Onun hızına yetişemedim. O geceden sonra iyileşmem 7-10 günümü aldı" dedi.
- 06.11.2020 11:05 AŞKIN BAŞLADIĞI YERDEN VAZGEÇMİYORLAR
Ebru Şahin ile Cedi Osman, fırsat buldukça aşklarının başladığı Çeşme'ye giderek tatil yapıyor. Çiftin, geçtiğimiz hafta günübirlikte olsa Mardin'den Çeşme'ye gittiği ortaya çıktı
- 04.11.2020 14:07 Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor
Uyuşturucu bağımlılığı ve bipolar bozukluk nedeniyle zor günler yaşayan ve yol kenarında yemekle para dilenirken görülen eski basketbolcu Delonte West'in rehabilitasyona girmesini sağlayan NBA takımı Dallas Mavericks'in sahibi Marc Cuban, West'in son halini paylaştı. Eski yıldızın hızla iyileşme gösterdiği dikkatlerden kaçmadı.
- 31.10.2020 11:04 Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'te Steve Nash'in yardımcılığına getirildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) başantrenörlüğünü Steve Nash'in yaptığı Brooklyn Nets, tecrübeli çalıştırıcı Mike D'Antoni'yi yardımcı antrenörlüğe getirdi.
- 22.10.2020 09:45 New Orleans Pelicans'ta başantrenörlüğe Stan Van Gundy getirildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenörlük için Stan Van Gundy ile anlaşma sağlandı.
- 21.10.2020 17:03 Giyim markasından NBA Koleksiyonu
Hazır giyim markası DeFacto, spor severlere özel koleksiyonlarına yıldız takımlarının forma, renk ve logoları kullanılarak tasarlanan NBA Koleksiyonu ile bir yenisini daha eklediğini duyurdu.
- 21.10.2020 13:29 Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenörlüğe Nate Bjorkgren getirildi.
- 21.10.2020 13:01 Los Angeles Clippers'ta Lue dönemi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenörlük görevine Tyronn Lue'yu getirdi.
- 21.10.2020 12:25 FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ABD'de de yayımlanacak
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) beşinci sezon haklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne dağıtımı için beIN Sports ile anlaşıldığı duyuruldu.
- 19.10.2020 06:43 19 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı
19 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- 18.10.2020 07:35 'Bazen ağlar, bazen güleriz!'
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğuna uzanan Los Angeles Lakers'ın sağlam bir öyküsü vardı bu sezon! Malum; kulübün efsanesi, NBA tarihinin en iyi oyuncularından Kobe Bryant'ı kaybettik 26 Ocak'ta, elim bir helikopter kazasıyla...
- 18.10.2020 06:43 18 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı
18 Ekim 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- 14.10.2020 11:27 Oyun bağımlılığı tırmanışta
Dijitalleşmenin her geçen gün arttığı, günlük işlerin çevrimiçi ortamlarda halledildiği, alışkanlıkların ve hobilerin değiştiği Korona virüs etkisi altındaki 2020 dünyasında oyunlara olan ilgi; pek çok kişide bağımlılık düzeyine ulaştı.
- 13.10.2020 15:38 Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi
NBA, benzeri görülmemiş sezonunu tamamladıktan sonra, başkan Silver, övgüyü hak eden birçok insan olduğunu düşünerek, tüm NBA çalışanlarını 1000 dolar ikramiye ile ödüllendirdi.
- 12.10.2020 11:47 S Sport Plus'tan sağlık çalışanlarına özel kampanya
Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA ve Formula 1 gibi içerikleri bünyesinde bulunduran S Sport Plus, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlattı.
- 12.10.2020 10:11 Los Angeles Lakers, NBA'deki 17. şampiyonluğuna ulaştı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl aranın ardından NBA tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti.
- 12.10.2020 10:02 NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2019-2020 sezonu final serisinin 6'ncı maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenip durumu 4-2'ye getirerek şampiyonluğa ulaştı.
- 12.10.2020 09:59 NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek final serisinde durumu 4-2'ye getirdi ve 17. şampiyonluğunu ilan etti.
- 12.10.2020 08:42 NBA'da Los Angeles Lakers şampiyon oldu, LeBron bir kez daha tarihe geçti
NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Lakers'ın yıldızı LeBron James, NBA tarihinde üç farklı takımla Final MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu. Lakers, şampiyonluk sayısında Boston Celtics'i yakaladı.
- 12.10.2020 06:43 12 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı
12 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- 12.10.2020 00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2020
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.
- 11.10.2020 06:43 11 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı
11 Ekim 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- 10.10.2020 13:42 Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, mental problemlerle uğraşan ve en son sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in iyileşme yolunda olduğunu duyurduğu, yürekleri ısıtran bir fotoğrafını paylaştı.
- 10.10.2020 10:16 Markieff Morris son topu LeBron'a atmadı, Lakers şampiyonluğunu erteledi
Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Miami Heat karşısında kariyerinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yalnızca 9 saniye içinde yaşadı. Son topta Markieff Morris'in kendisine pas atmak yerine şut atmayı tercih etmesi, Lakers'ı olası bir galibiyet ve şampiyonluktan etti.
- 10.10.2020 09:35 NBA finalinde Miami devam dedi
NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 111-108'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.
- 10.10.2020 09:13 Heat, NBA finalinde 2. galibiyetini elde etti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Los Angeles Lakers'ı 111-108 yenen Miami Heat, ikinci galibiyetini alarak seriyi 3-2'ye getirdi.
- 10.10.2020 00:06 Kokoskov, Fenerbahçe için NBA takımı Brooklyn Nets'i reddetti
Fenerbahçe'nin Zeljko Obradovic'in yerine takımın başına getirdiği Sırp antrenör Igor Kokoskov'un sarı lacivertli kulüp için NBA takımı Brooklyn Nets'ten gelen teklifi reddettiği öğrenildi.