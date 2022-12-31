Son Dakika Araştırma Haberleri

- Dün Dün 12:52 AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Meclis gündemini değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu hafta Meclis'te çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ile Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifini yasalaştırılmak için...
- Dün Dün 05:22 NFT balonu patladı mı? İşte 2023 tahminleri
NFT geleceğinde neler olacak? 2022 yılında rekor kayıplar yaşayan NFT dünyası, gözünü 2023'e çevirmiş durumda.
- Dün Dün 00:27 Afganlı göçmenleri rehin alan 4 kişi yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstanbul'a geçmek için Van'a gelen Afganlı göçmenleri rehin alan 4 çete üyesini yakaladı.
- Dün Dün 00:42 Malatya'da yılın ilk bebekleri ikizlere doktor ile ebenin ismini verdiler
Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizler "Murat" 2 kilo 400 gram, "Ayşe" ise 2 kilo 150 gram doğdu, bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.
- Dün Dün 00:42 MALATYA -Yılın ilk bebekleri ikizlere doktor ile ebenin ismini verdiler
Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizler "Murat" 2 kilo 400 gram, "Ayşe" ise 2 kilo 150 gram doğdu, bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.
- Dün Dün 00:27 Afganlı göçmenleri rehin alan 4 kişi yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstanbul'a geçmek için Van'a gelen Afganlı göçmenleri rehin alan 4 çete üyesini yakaladı.
- Dün Dün 00:17 Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri ikiz kardeşler Ayşe ve Murat oldu
Malatya'da 2023 yılının ilk ikiz bebekleri Ayşe ve Murat, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı.
- 31.12.2022 31 Ara 15:51 Afganlı göçmenleri rehin alan 4 kişi yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstanbul'a geçmek için Van'a gelen Afganlı göçmenleri rehin alan 4 çete üyesini yakaladı.
- 31.12.2022 31 Ara 12:54 Ömer Fethi Gürer'den Kadınların İşgücüne Katılımıyla İlgili Araştırma Önergesi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadınların işgücüne katılımıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. Genç yetişkin kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının erkeklere göre daha düşük olduğunu belirterek, “Genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmalarının nedenleri, sonuçları, güvencesizlikle karşı karşıya kalıp kalmadıkları ve elde ettikleri ücretin bu durumdan nasıl etkilendiğinin yanı sıra genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmayı tercih etme nedenlerine yönelik olarak ileri bir çalışma önemlidir” dedi.
- 31.12.2022 31 Ara 11:45 Yeni Yıl Öncesi Panda Yavruları Ziyaretçilerini Selamladı
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Perşembe günü 13 dev panda yavrusu halkla buluştu.
- 31.12.2022 31 Ara 10:48 YARALI YABAN HAYVANLARINA ŞEFKAT ELİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, merkezde tedave edilen 517 yaban hayvanının yüzde 36'sının hayatta kaldığını söyledi.
- 30.12.2022 30 Ara 23:01 TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) 2022 Aralık ayı araştırma sonuçlarına göre açlık sınırı 8 bin 130 lira, yoksulluk sınırı 26 bin 485 lira oldu. Yapılan açıklamada, "Yapılan hesaplamayla dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmesi için hanesine girmesi gereken toplam gelir hesaplanmaktadır" denildi.
- 30.12.2022 30 Ara 15:02 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi 1 milyondan fazla hastaya hizmet verdi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu yılın 11 ayında 1 milyon 175 bin 814 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.
- 30.12.2022 30 Ara 12:04 Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi
Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halfeti ilçesinde uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.
- 30.12.2022 30 Ara 10:48 Osmaneli'de BŞEÜ Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın temeli atıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Hayvan Barınağı ve Hastanesi ile yanına yapılacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın temel atma töreni düzenlendi.
- 30.12.2022 30 Ara 10:08 Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine ek 900 yataklı bina yapılacak
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.
- 30.12.2022 30 Ara 08:58 Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 29.12.2022 29 Ara 23:44 Kırklareli'nde feci kaza! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk araçta sıkışarak feci şekilde can verdi, 2 kişi de yaralandı.
- 29.12.2022 29 Ara 18:58 Vali Dağlı: "Bağımlılıkla topyekun bir mücadele gerekli"
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılıkla topyekun bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
- 29.12.2022 29 Ara 17:58 Yazıcı "Diploma tek başına bir şey ifade etmiyor"
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. öğretim üyesi Senem Çolak Yazıcı, öz geçmiş hazırlamada ve mülakatta dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
- 29.12.2022 29 Ara 16:58 İzmir'de saldırıya uğrayan sağlık çalışanından suç duyurusu
İzmir'de, hastanede veri giriş personeli kadını darbeden 2 hasta yakını gözaltına alındı.
- 29.12.2022 29 Ara 16:28 Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından 40 ildeki birer okula robotik kodlama sınıfı kazandırıldı.
- 29.12.2022 29 Ara 16:04 POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI
Antalya'da bıçakla yaralama olayı şüphelisi olarak aranan Y.Ç., kovalamaca sırasında otomobilini ara sokağa bırakıp kaçtı.
- 29.12.2022 29 Ara 15:04 Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çaldığı iletişim ve elektrik kablolarını araca yükleyen bir kişi suçüstü yakalandı.
- 29.12.2022 29 Ara 12:12 Beş liderden 3'ü verinin stratejik olarak önemli olduğunu düşünüyor
Veriden tam anlamıyla yararlanmak ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler üretmek iş dünyasında başarının temel koşulları arasında yerini alsa da küresel bir araştırmada veri olgunluğunun yeterli seviyede olmadığı tespit edildi.
- 29.12.2022 29 Ara 12:00 Prof. Dr. Fevzi Okumuş, İstanbul Gelişim Üniversitesi kadrosuna dahil oldu
Turizm işletmeciliği alanında yaptığı çalışmalarla tanınan akademisyen Prof. Dr. Fevzi Okumuş, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) kadrosuna katıldı.
- 29.12.2022 29 Ara 11:26 OSB Yıldızları Araştırması'nın sonuçları açıklandı
OSBÜK tarafından yapılan OSB Yıldızları Araştırması'nın sonuçları açıklandı.
- 29.12.2022 29 Ara 11:25 Beş kişiden 2'si 2023'te inzivaya çekilebileceği bir tatil planlıyor
Yeni bir yıla girerken, yaz tatili planları gündemdeki yerini aldı.
- 29.12.2022 29 Ara 11:12 Sebebi bilinmeyen sık bayılmaların nedeni "eğik masa testi" ile bulunuyor
Bayılma sık yaşanıyor ancak buna yol açan durum yapılan araştırma ve tetkiklere rağmen tespit edilemiyorsa "eğik masa testi"ne başvurularak sorunun kaynağı aydınlatılabiliyor.
- 29.12.2022 29 Ara 11:06 Tekirdağ'da enstitüde üretilen üzüm çekirdeği yağı satışa sunulacak
Tekirdağ'daki enstitüde üretilen üzüm çekirdeği yağının satışı, yeni yıl itibarıyla başlayacak.
- 28.12.2022 28 Ara 17:46 Türkiye ve Azerbaycan arasında savunmada yeni işbirlikleri
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ (AYESAŞ) ve Lentatek, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile işbirliği anlaşması imzaladı.
- 28.12.2022 28 Ara 16:44 Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı, 2022 Girişimciler Konseyi Toplantısını Gerçekleştirdi
BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı Girişimciler Konseyi'nin 2022 toplantısı, Salı günü düzenlendi.
- 28.12.2022 28 Ara 16:37 Araştırma: Yılbaşında hindi değil tavuk tercih ediliyor
Areda Survey, 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala Türk halkının yeni yılı nasıl karşılamayı planladığına yönelik araştırma yaptı.
- 28.12.2022 28 Ara 16:24 "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri" sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödüllerini törenle takdim etti.
- 28.12.2022 28 Ara 15:49 AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, başarılı projeler üreten personellere teşekkür belgesi verdi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Koordinatörlüğü ve Engelsiz Üniversite Komisyon üyelerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verdi.
- 28.12.2022 28 Ara 15:36 TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Bölgeye Gidip İnceleme Yapacak
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla 3-4 Ocak 2023 tarihlerinde Bartın ve Zonguldak illerinde incelemelerde bulunacak. inceleme yapacak heyette Komisyon Başkanı AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile üye milletvekilleri, uzman araştırma ve öğretim görevlileri, mühendisler, AFAD, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yer alacak.
- 28.12.2022 28 Ara 15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor.
- 28.12.2022 28 Ara 15:09 Cama çarparak yaralanan atmacanın tedavisi tamamlandı, doğa salındı
Cama çarparak yaralanan atmacanın tedavisi tamamlandı, doğa salındıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da okulun penceresine çarparak travma geçiren atmaca, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerekli destek tedaviyi...
- 28.12.2022 28 Ara 15:00 Cumhuriyet Üniversitesinde Kangal köpeklerine çip takıldı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Kangal köpeklerine çip uygulaması yapıldı.
- 28.12.2022 28 Ara 14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruz"
- 28.12.2022 28 Ara 14:46 Kütahya'da hastanede hemodiyaliz hastalarının yaptığı resimler sergilendi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hemodiyaliz hastalarının tedavi sırasında yaptıkları resimler sergilendi.
- 28.12.2022 28 Ara 14:24 Erzurum'da "İklim Değişikliği ve Kadın" konulu panel düzenlendi
Atatürk Üniversitesinde "İklim Değişikliği ve Kadın" konulu panel gerçekleştirildi.
- 28.12.2022 28 Ara 12:36 Bakan Kirişci: "Ürün kayıplarının en aza indirilerek, tarımsal hasılanın artmasını hedefliyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Araştırma enstitülerimizde yapılan ıslah çalışmaları ile yerli, yüksek verimli ve kaliteli anaç ve çeşitler ıslah edilmekte, modern yetiştirme teknikleri geliştirilmekte ve hasat ve hasat sonu muhafaza çalışmalarıyla da ürün kayıpları en aza...
- 28.12.2022 28 Ara 12:28 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "İnancımıza, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmeyiz"
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "AK Parti olarak hiçbir zaman inancımıza, değerlerimize, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmedik, söyletmeyiz.
- 28.12.2022 28 Ara 12:23 Başkan Eroğlu, en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "2022'nin En Başarılı Belediye Başkanları" araştırmasında ilk 4'te yer aldı.
- 28.12.2022 28 Ara 11:46 Bugün yapılan çalışmalar ile gelecekte jet yakıtlarında tasarruf sağlanacak
Bugün yapılan çalışmalar ile gelecekte jet yakıtlarında tasarruf sağlanacak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde jet motorları üzerinde sürdürülen çalışmalar ile gelecekte kullanılacak jet motorlarının yakıtlarından tasarruf sağlanması hedefleniyor Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde...
- 28.12.2022 28 Ara 11:29 AK Parti Milletvekili Gökcan; "MEAH 900 yataklı yer tahsisi yapıldı"
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinin ek olarak 900 yataklı yerin tahsisinin yapıldığını açıkladı.
- 28.12.2022 28 Ara 11:25 YARALI BULUNAN PUHU KUŞU TEDAVİYE ALINDI
DİYARBAKIR'da yaralı ve bitkin bulunan puhu kuşu, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.
- 28.12.2022 28 Ara 11:06 Sağlık sektöründe üretim maliyetleri dolar bazında yüzde 51 arttı
Küresel salgının başından bu yana birçok endüstride dikkate değer fiyat artışları gözlendi.
- 28.12.2022 28 Ara 11:00 Ankara Üniversitesi Türkiye'nin "nadir hastalık" haritasını çıkaracak
Ankara Üniversitesi (AÜ) bünyesinde, nadir hastalıklara yönelik ilaç, tanı kiti ve takipte kullanılabilecek yenilikçi yöntemler geliştirilmesi, biyobanka, hastalıklar açısından coğrafi haritanın oluşturulması ve tedavi modellerinin tanımlanması için Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma...