Son Dakika Araştırma Haberleri

12:52 AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Meclis gündemini değerlendirdi Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu hafta Meclis'te çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ile Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifini yasalaştırılmak için...

05:22 NFT balonu patladı mı? İşte 2023 tahminleri NFT geleceğinde neler olacak? 2022 yılında rekor kayıplar yaşayan NFT dünyası, gözünü 2023'e çevirmiş durumda.

00:27 Afganlı göçmenleri rehin alan 4 kişi yakalandı Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstanbul'a geçmek için Van'a gelen Afganlı göçmenleri rehin alan 4 çete üyesini yakaladı.

00:42 Malatya'da yılın ilk bebekleri ikizlere doktor ile ebenin ismini verdiler Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizler "Murat" 2 kilo 400 gram, "Ayşe" ise 2 kilo 150 gram doğdu, bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.

00:42 MALATYA -Yılın ilk bebekleri ikizlere doktor ile ebenin ismini verdiler Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizler "Murat" 2 kilo 400 gram, "Ayşe" ise 2 kilo 150 gram doğdu, bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.

00:27 Afganlı göçmenleri rehin alan 4 kişi yakalandı Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstanbul'a geçmek için Van'a gelen Afganlı göçmenleri rehin alan 4 çete üyesini yakaladı.

15:51 Afganlı göçmenleri rehin alan 4 kişi yakalandı Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstanbul'a geçmek için Van'a gelen Afganlı göçmenleri rehin alan 4 çete üyesini yakaladı.

12:54 Ömer Fethi Gürer'den Kadınların İşgücüne Katılımıyla İlgili Araştırma Önergesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadınların işgücüne katılımıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. Genç yetişkin kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının erkeklere göre daha düşük olduğunu belirterek, “Genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmalarının nedenleri, sonuçları, güvencesizlikle karşı karşıya kalıp kalmadıkları ve elde ettikleri ücretin bu durumdan nasıl etkilendiğinin yanı sıra genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmayı tercih etme nedenlerine yönelik olarak ileri bir çalışma önemlidir” dedi.

11:45 Yeni Yıl Öncesi Panda Yavruları Ziyaretçilerini Selamladı Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Perşembe günü 13 dev panda yavrusu halkla buluştu.

10:48 YARALI YABAN HAYVANLARINA ŞEFKAT ELİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, merkezde tedave edilen 517 yaban hayvanının yüzde 36'sının hayatta kaldığını söyledi.

23:01 TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) 2022 Aralık ayı araştırma sonuçlarına göre açlık sınırı 8 bin 130 lira, yoksulluk sınırı 26 bin 485 lira oldu. Yapılan açıklamada, "Yapılan hesaplamayla dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmesi için hanesine girmesi gereken toplam gelir hesaplanmaktadır" denildi.

15:02 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi 1 milyondan fazla hastaya hizmet verdi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu yılın 11 ayında 1 milyon 175 bin 814 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

12:04 Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halfeti ilçesinde uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

10:48 Osmaneli'de BŞEÜ Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın temeli atıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Hayvan Barınağı ve Hastanesi ile yanına yapılacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın temel atma töreni düzenlendi.

10:08 Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine ek 900 yataklı bina yapılacak AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

23:44 Kırklareli'nde feci kaza! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk araçta sıkışarak feci şekilde can verdi, 2 kişi de yaralandı.

17:58 Yazıcı "Diploma tek başına bir şey ifade etmiyor" DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. öğretim üyesi Senem Çolak Yazıcı, öz geçmiş hazırlamada ve mülakatta dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

16:58 İzmir'de saldırıya uğrayan sağlık çalışanından suç duyurusu İzmir'de, hastanede veri giriş personeli kadını darbeden 2 hasta yakını gözaltına alındı.

16:28 Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından 40 ildeki birer okula robotik kodlama sınıfı kazandırıldı.

16:04 POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI Antalya'da bıçakla yaralama olayı şüphelisi olarak aranan Y.Ç., kovalamaca sırasında otomobilini ara sokağa bırakıp kaçtı.

15:04 Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çaldığı iletişim ve elektrik kablolarını araca yükleyen bir kişi suçüstü yakalandı.

12:12 Beş liderden 3'ü verinin stratejik olarak önemli olduğunu düşünüyor Veriden tam anlamıyla yararlanmak ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler üretmek iş dünyasında başarının temel koşulları arasında yerini alsa da küresel bir araştırmada veri olgunluğunun yeterli seviyede olmadığı tespit edildi.

11:12 Sebebi bilinmeyen sık bayılmaların nedeni "eğik masa testi" ile bulunuyor Bayılma sık yaşanıyor ancak buna yol açan durum yapılan araştırma ve tetkiklere rağmen tespit edilemiyorsa "eğik masa testi"ne başvurularak sorunun kaynağı aydınlatılabiliyor.

17:46 Türkiye ve Azerbaycan arasında savunmada yeni işbirlikleri Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ (AYESAŞ) ve Lentatek, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile işbirliği anlaşması imzaladı.

16:37 Araştırma: Yılbaşında hindi değil tavuk tercih ediliyor Areda Survey, 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala Türk halkının yeni yılı nasıl karşılamayı planladığına yönelik araştırma yaptı.

16:24 "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri" sahiplerini buldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödüllerini törenle takdim etti.

15:49 AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, başarılı projeler üreten personellere teşekkür belgesi verdi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Koordinatörlüğü ve Engelsiz Üniversite Komisyon üyelerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

15:36 TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Bölgeye Gidip İnceleme Yapacak TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla 3-4 Ocak 2023 tarihlerinde Bartın ve Zonguldak illerinde incelemelerde bulunacak. inceleme yapacak heyette Komisyon Başkanı AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile üye milletvekilleri, uzman araştırma ve öğretim görevlileri, mühendisler, AFAD, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yer alacak.

15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor.

15:09 Cama çarparak yaralanan atmacanın tedavisi tamamlandı, doğa salındı Cama çarparak yaralanan atmacanın tedavisi tamamlandı, doğa salındıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da okulun penceresine çarparak travma geçiren atmaca, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerekli destek tedaviyi...

15:00 Cumhuriyet Üniversitesinde Kangal köpeklerine çip takıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Kangal köpeklerine çip uygulaması yapıldı.

14:46 Kütahya'da hastanede hemodiyaliz hastalarının yaptığı resimler sergilendi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hemodiyaliz hastalarının tedavi sırasında yaptıkları resimler sergilendi.

12:36 Bakan Kirişci: "Ürün kayıplarının en aza indirilerek, tarımsal hasılanın artmasını hedefliyoruz" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Araştırma enstitülerimizde yapılan ıslah çalışmaları ile yerli, yüksek verimli ve kaliteli anaç ve çeşitler ıslah edilmekte, modern yetiştirme teknikleri geliştirilmekte ve hasat ve hasat sonu muhafaza çalışmalarıyla da ürün kayıpları en aza...

11:46 Bugün yapılan çalışmalar ile gelecekte jet yakıtlarında tasarruf sağlanacak Bugün yapılan çalışmalar ile gelecekte jet yakıtlarında tasarruf sağlanacak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde jet motorları üzerinde sürdürülen çalışmalar ile gelecekte kullanılacak jet motorlarının yakıtlarından tasarruf sağlanması hedefleniyor Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde...

11:29 AK Parti Milletvekili Gökcan; "MEAH 900 yataklı yer tahsisi yapıldı" AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinin ek olarak 900 yataklı yerin tahsisinin yapıldığını açıkladı.

11:25 YARALI BULUNAN PUHU KUŞU TEDAVİYE ALINDI DİYARBAKIR'da yaralı ve bitkin bulunan puhu kuşu, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

11:06 Sağlık sektöründe üretim maliyetleri dolar bazında yüzde 51 arttı Küresel salgının başından bu yana birçok endüstride dikkate değer fiyat artışları gözlendi.