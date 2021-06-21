Son Dakika Asya Haberleri

- 08:51 Powell sonrası pozitif seyreden piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalarda, dün gün boyu devam eden volatil seyrin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmeleri sonrası pozitif tarafta yoğunlaştığı görülürken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak...
- 07:36 Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askeri Tacikistan'a sığındı
Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığını bildirdi.
- 07:04 Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı
CRESCENT Türk doğa sporcusu Erden Eruç, kürekle Pasifik Okyanusu'nu geçerek Mart 2022'de Hong Kong'a ulaşmak ve böylece "Kuzey Amerika ve Asya arasında Pasifik'i kürekle geçen ilk kişi" olmak için California'nın Crescent City kentinden okyanusa açıldı.
- Dün Dün 21:06 Tayland ve Endonezya'da Otomobil Üretimi Artacak
Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN otomotiv sektörünün iki üretim merkezi olan Tayland ve Endonezya'nın güncellenen verilerini paylaştı.
- Dün Dün 20:00 FETÖ sanığı aileye hapis cezası
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada aynı aileden 1'i tutuklu 3 kişinin yargılandığı davada sanıklara, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
- Dün Dün 19:55 Bakan Pakdemirli: "Ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı, gelecekte de bu artışların devam edeceğini...
- Bakan Pakdemirli: "Ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı, gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz" "Ülkemize son 19 yılda meteoroloji alanında güçlü bir altyapı kazandırdık" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır...
- Dün Dün 19:18 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Myanmar askeri yönetim lideri ile görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile görüştü.
- Dün Dün 19:05 Ahmet Yesevi Üniversitesinde "China-India Relations And Kazakhstan Reconceptualising The Regional Multistate Paradigm" Paneli Düzenlendi
Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından 17 Haziran 2021 tarihinde "China-India Relations and Kazakhstan Reconceptualising the Regional Multistate Paradigm" başlıklı çevrim içi panel gerçekleştirildi.
- Dün Dün 17:32 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan, gelişmiş ülkelere "Afrika'ya daha fazla ekonomik destek" çağrısı
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik toparlanmanın sağlanması amacıyla Afrika'ya daha fazla Uluslararası Para Fonu (IMF) rezervi tahsis edilmesi için gelişmiş ülkelere destek çağrısında bulundu.
- Dün Dün 17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Yıl Toplam İhracatta 200 Milyar Dolara Ulaşarak Yeni Bir Rekora İmza Atmayı Bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz.
- Dün Dün 16:45 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarının üretiminde binlerce işçi çalışıyor. Açılışı yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışılan köprünün Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.
- Dün Dün 16:08 Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruz
Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruzCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD tarafından yayınlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor.
- Dün Dün 16:01 Anadolu'nun miras kumaşları "Türkiye Dokuma Atlası"nda sergileniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren "Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında hazırlanan "Dokuma Atlası Sergisi"nde Anadolu'nun miras kumaşları sergileniyor.
- Dün Dün 15:46 Afganistan-Tacikistan arasındaki sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'da Taliban, kuzeydeki Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasındaki Sir Khan sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi.
- Dün Dün 15:45 Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruz
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD tarafından yayınlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor.
- Dün Dün 15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk aşısı tüm insanlığın aşısı olacak"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk aşısı tüm insanlığın aşısı olacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin geliştirdiği kovid-19 aşısının milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" "Bugün birçok batılı ülkede kültürel ırkçılık,...
- Dün Dün 15:09 Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
- Dün Dün 14:13 Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım"
Korona virüs salgınını ağır geçiren Asya ülkelerinden Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı merkezlerinin boş kalmasına tepki göstererek, "Tercihinizi yapın, ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" sözleriyle halka seslendi.
- Dün Dün 13:58 ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'-25 yılda 350 kilometre yol yaptı;
- Dün Dün 13:39 Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açılışı yapılan bölge müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) operasyonları için de meteorolojik bilgiler aktararak uçuş güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.
- Dün Dün 13:39 Son dakika! Alman sanayiciler, Alman ekonomisine yönelik 2021 reel büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti
Edinilen son dakika haberine göre Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, aşılamadaki ilerlemeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şiddetini kaybettiğini belirterek, Almanya'da reel GSYH'ye yönelik 2021 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükselttiklerini bildirdi.
- Dün Dün 13:32 BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Libya'da barışın sağlanmasının 162 milyar dolarlık ekonomik etkisi olacak
Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Libya'da barışın sağlanmasıyla bunun hem ülkeye hem de bölge ülkelerine 2025 yılına kadar 162 milyar dolara ulaşacak ekonomik etkilerinin olacağı değerlendirmesinde bulundu.
- Dün Dün 13:26 Pakistan, Endonezya, Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
- Dün Dün 12:54 Nezleye de iyi geliyor; demlenme süresine dikkat
Nar çiçeği, kerkede, bamya çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisinin nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığını belirten diyetisyen Eda Balcı, bitki çaylarının demlenme süresiyle ilgili önerilerde bulundu.
- Dün Dün 12:43 GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama'daki tesisinde 1111'inci türbin kanadı üretildi
GE Yenilenebilir Enerji, Bergama'daki tesiste 1111'inci rüzgar türbin kanadının üretildiğini bildirdi.
- Dün Dün 12:33 Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
Son dakika haber: - Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu Sri Lanka'da günlerce yanan kargo gemisinin ardından yaklaşık 100 ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu açıklandı.
- Dün Dün 12:07 ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon'da yakalandı
TRABZON'da, FETÖ/PDY'den haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç öğretmenler Mesut Tomar ve Memnune Tıngır, polis ekiplerince yakalandı.
- Dün Dün 11:45 FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı
Trabzon'da yapılan operasyonla haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı 2 öğretmen yakalanarak cezaevine gönderildi.
- Dün Dün 10:46 Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı mayısta yüzde 27 artarak 200 milyon doları aştı
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin mayıs ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 201,2 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
- Dün Dün 10:41 Motosikletli genç kız, ters yönden gelen araca böyle çarptı
Motosikletli genç kız, ters yönden gelen araca böyle çarptı Antalya'da ters yöne giren cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Kazada motosiklet sürücüsü genç kız ağır yaralandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana...
- Dün Dün 10:26 Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi
Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
- Dün Dün 10:18 Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmak istemeyenleri hapse atmakla tehdit etti
Koronavirüs salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgına karşı aşı olmak istemeyen kişileri hapse atmakla tehdit etti. Duterte televizyon kanallarında yayınlanan açıklamasında, ülkede bir kriz olduğunu belirterek "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım" ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 09:01 Başkentteki FETÖ operasyonunda 11 şüpheliye gözaltı kararı çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.
- Dün Dün 05:24 Lazarus soygunu: Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, Bangladeş Merkez Bankası'ndan 1 milyar dolar çalmaya ne kadar yaklaştı?
2016 yılında Kuzey Koreli bilgisayar korsanları az kalsın Bangladeş Merkez Bankası'ndan 1 milyar dolar çalmayı başarıyordu.
- 21.06.2021 21 Haz 23:49 Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya
Hindistan'da başkent Yeni Delhi'ye komşu Gaziabad şehrinde yaşlı bir Müslüman'ın Hindu aşırılıkçılar tarafından darbedildiği videoyu sosyal medyada dolaşıma soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 gazetecinin 9 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabileceği bildirildi.
- 21.06.2021 21 Haz 23:08 Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.
- 21.06.2021 21 Haz 22:08 Bangladeş, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendiriyor
Bangladeş ile Türkiye arasındaki ilişkiler, iki ülkenin savunma alanında yürüttükleri iş birliği ile yeni bir ivme kazandı.
- 21.06.2021 21 Haz 20:38 DSÖ: "Afrika'da vaka ve ölümler geçtiğimiz hafta yüzde 40 arttı"
- DSÖ: "Afrika'da vaka ve ölümler geçtiğimiz hafta yüzde 40 arttı" Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'da Covid-19 vaka ve ölümlerinin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 40 arttığını açıkladı.
- 21.06.2021 21 Haz 19:25 Biden yönetimi dünya ile paylaşacakları 55 milyon doz aşının daha dağıtım planını açıkladı
ABD'de Joe Biden yönetimi, dünyayla paylaşacakları 55 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtım planını açıkladı.
- 21.06.2021 21 Haz 18:11 Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar 2020'de yüzde 35 azaldı
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 2021 Dünya Yatırım Raporu'na göre, küresel uluslararası doğrudan yatırımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik gelişmelerin etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 azalarak 1 trilyon...
- 21.06.2021 21 Haz 18:07 AB, Myanmar'da askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulayacak
Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da yaşanan askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulama kararı aldı.
- 21.06.2021 21 Haz 17:32 Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.
- 21.06.2021 21 Haz 16:47 YASED, Dünya Yatırım Raporu'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "2021'in ilk yarısında aşının yaygınlaşmasıyla birlikte pandemiyi kontrol altına alan büyük ekonomilerin iyileşme yoluna girdiğini görüyoruz.
- 21.06.2021 21 Haz 16:05 Avustralya Hükümeti Dünyanın En Büyük Enerji Yatırımlarından Birisi Olan Areh Projesini İptal Etti
Avustralya hükümeti ülkenin batısında kurulması planlanan 36 milyar dolar tutarındaki yeşil enerji projesini iptal ettiklerini duyurdu.
- 21.06.2021 21 Haz 15:36 Başkan Kuş doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgaz çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı.
- 21.06.2021 21 Haz 15:07 İçinde Bulunduğumuz Yılda Asean Ülkelerinin Çelik Tüketimi %6 Oranında Artışla Toparlanacak
Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir rapora göre, ASEAN bölgesindeki çelik tüketimi, karantinalar ve küresel salgının etkileri sonucu geçen yıl yaşanan keskin düşüşün ardından yapı sektöründeki iyileşme nedeniyle içinde bulunduğumuz yılda %6, 1 oranında artarak 74,...
- 21.06.2021 21 Haz 14:55 İZMİR İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA YAVRU FİL SEVİNCİ
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki filler Begümcan ve Winner çiftinin üçüncü yavruları da dünyaya geldi.
- 21.06.2021 21 Haz 14:38 Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
- 21.06.2021 21 Haz 14:11 Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
- 21.06.2021 21 Haz 11:29 Antalya Diplomasi Forumu ve Türk dış politikasında yenilikçi atılımlar
Son dönemde sayısı giderek artan farklı gündemlerle ve meydan okumalarla karşı karşıya kalan Türk dış politikası, temposu giderek artan çok boyutlu bir yoğunluk içinde.