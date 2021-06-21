Son Dakika Asya Haberleri

08:51 Powell sonrası pozitif seyreden piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı Küresel piyasalarda, dün gün boyu devam eden volatil seyrin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmeleri sonrası pozitif tarafta yoğunlaştığı görülürken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak...

07:36 Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askeri Tacikistan'a sığındı Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığını bildirdi.

07:04 Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı CRESCENT Türk doğa sporcusu Erden Eruç, kürekle Pasifik Okyanusu'nu geçerek Mart 2022'de Hong Kong'a ulaşmak ve böylece "Kuzey Amerika ve Asya arasında Pasifik'i kürekle geçen ilk kişi" olmak için California'nın Crescent City kentinden okyanusa açıldı.

21:06 Tayland ve Endonezya'da Otomobil Üretimi Artacak Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN otomotiv sektörünün iki üretim merkezi olan Tayland ve Endonezya'nın güncellenen verilerini paylaştı.

20:00 FETÖ sanığı aileye hapis cezası KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada aynı aileden 1'i tutuklu 3 kişinin yargılandığı davada sanıklara, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

19:55 Bakan Pakdemirli: "Ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı, gelecekte de bu artışların devam edeceğini... - Bakan Pakdemirli: "Ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı, gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz" "Ülkemize son 19 yılda meteoroloji alanında güçlü bir altyapı kazandırdık" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır...

19:18 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Myanmar askeri yönetim lideri ile görüştü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Myanmar'da darbeyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile görüştü.

19:05 Ahmet Yesevi Üniversitesinde "China-India Relations And Kazakhstan Reconceptualising The Regional Multistate Paradigm" Paneli Düzenlendi Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından 17 Haziran 2021 tarihinde "China-India Relations and Kazakhstan Reconceptualising the Regional Multistate Paradigm" başlıklı çevrim içi panel gerçekleştirildi.

17:32 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan, gelişmiş ülkelere "Afrika'ya daha fazla ekonomik destek" çağrısı Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik toparlanmanın sağlanması amacıyla Afrika'ya daha fazla Uluslararası Para Fonu (IMF) rezervi tahsis edilmesi için gelişmiş ülkelere destek çağrısında bulundu.

16:45 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarının üretiminde binlerce işçi çalışıyor. Açılışı yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışılan köprünün Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

16:08 Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruz Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruzCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD tarafından yayınlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor.

16:01 Anadolu'nun miras kumaşları "Türkiye Dokuma Atlası"nda sergileniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren "Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında hazırlanan "Dokuma Atlası Sergisi"nde Anadolu'nun miras kumaşları sergileniyor.

15:46 Afganistan-Tacikistan arasındaki sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti Afganistan'da Taliban, kuzeydeki Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasındaki Sir Khan sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi.

15:45 Erdoğan: İhracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni rekor bekliyoruz CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD tarafından yayınlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor.

15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk aşısı tüm insanlığın aşısı olacak" - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk aşısı tüm insanlığın aşısı olacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin geliştirdiği kovid-19 aşısının milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" "Bugün birçok batılı ülkede kültürel ırkçılık,...

14:13 Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" Korona virüs salgınını ağır geçiren Asya ülkelerinden Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı merkezlerinin boş kalmasına tepki göstererek, "Tercihinizi yapın, ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" sözleriyle halka seslendi.

13:39 Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında konuştu: (2) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açılışı yapılan bölge müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) operasyonları için de meteorolojik bilgiler aktararak uçuş güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

13:39 Son dakika! Alman sanayiciler, Alman ekonomisine yönelik 2021 reel büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti Edinilen son dakika haberine göre Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, aşılamadaki ilerlemeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şiddetini kaybettiğini belirterek, Almanya'da reel GSYH'ye yönelik 2021 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükselttiklerini bildirdi.

13:32 BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Libya'da barışın sağlanmasının 162 milyar dolarlık ekonomik etkisi olacak Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Libya'da barışın sağlanmasıyla bunun hem ülkeye hem de bölge ülkelerine 2025 yılına kadar 162 milyar dolara ulaşacak ekonomik etkilerinin olacağı değerlendirmesinde bulundu.

12:54 Nezleye de iyi geliyor; demlenme süresine dikkat Nar çiçeği, kerkede, bamya çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisinin nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığını belirten diyetisyen Eda Balcı, bitki çaylarının demlenme süresiyle ilgili önerilerde bulundu.

12:33 Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu Son dakika haber: - Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu Sri Lanka'da günlerce yanan kargo gemisinin ardından yaklaşık 100 ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu açıklandı.

12:07 ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon'da yakalandı TRABZON'da, FETÖ/PDY'den haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç öğretmenler Mesut Tomar ve Memnune Tıngır, polis ekiplerince yakalandı.

11:45 FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon'da yakalandı Trabzon'da yapılan operasyonla haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı 2 öğretmen yakalanarak cezaevine gönderildi.

10:46 Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı mayısta yüzde 27 artarak 200 milyon doları aştı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin mayıs ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 201,2 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

10:41 Motosikletli genç kız, ters yönden gelen araca böyle çarptı Motosikletli genç kız, ters yönden gelen araca böyle çarptı Antalya'da ters yöne giren cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Kazada motosiklet sürücüsü genç kız ağır yaralandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana...

10:26 Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

10:18 Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmak istemeyenleri hapse atmakla tehdit etti Koronavirüs salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgına karşı aşı olmak istemeyen kişileri hapse atmakla tehdit etti. Duterte televizyon kanallarında yayınlanan açıklamasında, ülkede bir kriz olduğunu belirterek "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım" ifadelerini kullandı.

09:01 Başkentteki FETÖ operasyonunda 11 şüpheliye gözaltı kararı çıktı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

23:49 Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya Hindistan'da başkent Yeni Delhi'ye komşu Gaziabad şehrinde yaşlı bir Müslüman'ın Hindu aşırılıkçılar tarafından darbedildiği videoyu sosyal medyada dolaşıma soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 gazetecinin 9 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabileceği bildirildi.

23:08 Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.

22:08 Bangladeş, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendiriyor Bangladeş ile Türkiye arasındaki ilişkiler, iki ülkenin savunma alanında yürüttükleri iş birliği ile yeni bir ivme kazandı.

20:38 DSÖ: "Afrika'da vaka ve ölümler geçtiğimiz hafta yüzde 40 arttı" - DSÖ: "Afrika'da vaka ve ölümler geçtiğimiz hafta yüzde 40 arttı" Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'da Covid-19 vaka ve ölümlerinin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 40 arttığını açıkladı.

18:11 Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar 2020'de yüzde 35 azaldı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 2021 Dünya Yatırım Raporu'na göre, küresel uluslararası doğrudan yatırımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik gelişmelerin etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 azalarak 1 trilyon...

17:32 Endonezya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

16:47 YASED, Dünya Yatırım Raporu'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "2021'in ilk yarısında aşının yaygınlaşmasıyla birlikte pandemiyi kontrol altına alan büyük ekonomilerin iyileşme yoluna girdiğini görüyoruz.

16:05 Avustralya Hükümeti Dünyanın En Büyük Enerji Yatırımlarından Birisi Olan Areh Projesini İptal Etti Avustralya hükümeti ülkenin batısında kurulması planlanan 36 milyar dolar tutarındaki yeşil enerji projesini iptal ettiklerini duyurdu.

15:36 Başkan Kuş doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgaz çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı.

15:07 İçinde Bulunduğumuz Yılda Asean Ülkelerinin Çelik Tüketimi %6 Oranında Artışla Toparlanacak Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir rapora göre, ASEAN bölgesindeki çelik tüketimi, karantinalar ve küresel salgının etkileri sonucu geçen yıl yaşanan keskin düşüşün ardından yapı sektöründeki iyileşme nedeniyle içinde bulunduğumuz yılda %6, 1 oranında artarak 74,...

14:55 İZMİR İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA YAVRU FİL SEVİNCİ İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki filler Begümcan ve Winner çiftinin üçüncü yavruları da dünyaya geldi.