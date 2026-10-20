Ulusal Rize Gastronomi Yarışması'nda Rize Yeşil Yıldızı ödülü Çamlıhemşin'e gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ulusal Rize Gastronomi Yarışması'nda Rize Yeşil Yıldızı ödülü Çamlıhemşin'e gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulusal Rize Gastronomi Yarışması\'nda Rize Yeşil Yıldızı ödülü Çamlıhemşin\'e gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6. Ulusal Rize Gastronomi, Yemek ve İlçe Standı Yarışması sonuçlandı ve Rize Yeşil Yıldızı ödülünü Çamlıhemşin kazandı. Geçen yılın sahibi İyidere ödülü Çamlıhemşin'e devrederken, ilçe yöresel mutfağı ve kültürel değerleriyle gastronomide de adını duyurdu.

Rize’nin yöresel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtan 6. Ulusal Rize Gastronomi, Yemek ve İlçe Standı Yarışması sonuçlandı. Tüm kategorilerde yapılan değerlendirmelerin ardından Rize Yeşil Yıldızı ödülünü Çamlıhemşin kazandı.

Rize Yeşil Yıldızı’nın yeni sahibi Çamlıhemşin

Geçen yıl ödülü kazanan İyidere, bu yıl Rize Yeşil Yıldızı’nı Çamlıhemşin’e devretti. Böylece doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla tanınan Çamlıhemşin, gastronomi alanındaki başarısıyla da adından söz ettirdi.

Çamlıhemşin’in yöresel değerleri ön planda

Ayder Yaylası ve çevresindeki doğal güzellikleriyle turizmde öne çıkan Çamlıhemşin, geleneksel mutfağı ve kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor. Kazanılan ödül, ilçenin yöresel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından önem taşıyor.

Yarışma, Rize’nin ilçelerine kendi gastronomi kültürlerini ve yerel değerlerini tanıtma imkânı sundu.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu
Yemek TarifiÇamlıhemşinGastronomiİyidereKültürTurizmGüncelRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Zelenski’yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Kim’in öldüğü iddiası dünyayı sarstı Halef tartışması başladı Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı
Dünya öldüğünü konuşuyordu Kim Jong-un ortaya çıktı Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
09:57
MEB’in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım’da başlıyor
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor
09:54
Milyonları ilgilendiren karar İşsizlik maaşında hesap değişiyor
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:20:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Ulusal Rize Gastronomi Yarışması'nda Rize Yeşil Yıldızı ödülü Çamlıhemşin'e gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei