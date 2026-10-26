Arin Gölü'nde dördüncü doğa yürüyüşünde 60 doğasever kuraklığa dikkat çekti - Son Dakika
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Arin Gölü'nde dördüncü doğa yürüyüşünde 60 doğasever kuraklığa dikkat çekti

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Arin Gölü\'nde dördüncü doğa yürüyüşünde 60 doğasever kuraklığa dikkat çekti
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Arin Gölü\'nde dördüncü doğa yürüyüşünde 60 doğasever kuraklığa dikkat çekti
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Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü'nde dördüncüsü düzenlenen doğa yürüyüşünde kuraklık, su çekilmesi ve çevre kirliliğine dikkat çekti. Etkinliğe yaklaşık 60 doğasever katıldı, bilimsel araştırma çağrısı yapıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde dördüncüsü düzenlenen doğa yürüyüşünde kuraklık, su seviyesindeki çekilmeler ve çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Van Gölü Havzası'nın doğal değerlerinin korunması ve çevre farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club, Arin Gölü çevresinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, Arin Gölü'nün çevresi tam tur yürünerek gölün mevcut durumu yerinde gözlemlendi. Önceki yıllarda da aynı bölgede etkinlikler gerçekleştiren doğaseverler, bu yıl göl kıyısındaki su çekilmelerinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirterek, kuraklık, iklim değişikliği ve bilinçsiz su kullanımının göller üzerindeki etkilerinin araştırılması çağrısında bulundu. Etkinlikte ayrıca Van Gölü ve Arin Gölü başta olmak üzere havzadaki su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve genç nesillerde doğa sevgisinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"Arin Gölü'nün her geçen yıl su kaybettiğini gözlemliyoruz"

Etkinlikte açıklamada bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Arin Gölü'nde yaşanan su çekilmelerinin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, "Bugün Tatvan Running Club ile birlikte yaklaşık 60 doğaseverimizle Arin Gölü'ndeyiz. Dördüncü kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte gölün çevresini tamamen yürüyerek hem doğal güzelliklerine hem de karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara dikkat çekiyoruz. Bizler dört yıldır bu bölgeye geliyoruz. Önceki ziyaretlerimizle karşılaştırdığımızda gölün su seviyesinde belirgin çekilmeler olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum bizleri son derece endişelendiriyor" dedi.

Arin Gölü'nün yaşadığı su kaybının yalnızca Adilcevaz'ın değil, bütün Van Gölü Havzası'nın ortak meselesi olduğunu vurgulayan Özel, "Son yıllarda yaşanan kuraklık, iklim değişikliği, yağış rejimindeki düzensizlikler ve bilinçsiz su tüketimi, su kaynaklarımız üzerinde giderek artan bir baskı oluşturuyor. Van Gölü kıyılarında da su seviyesindeki değişimleri ve çekilmeleri gözlemliyoruz. Ancak bu sorunların nedenlerini yalnızca gözlemlerle açıklamak yeterli değildir. Bilimsel araştırmalar yapılmalı, su seviyeleri düzenli ölçülmeli ve gerekli koruma tedbirleri geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Bütün yetkili kurumları Arin Gölü'ne davet ediyoruz"

Yetkili kurumlara çağrıda bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan başta ilgili bakanlıklarımız, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve üniversitelerimiz olmak üzere bütün yetkili kurumları Arin Gölü'ne davet ediyoruz. Gelsinler, gölün mevcut durumunu yerinde incelesinler. Su kaybının nedenleri araştırılsın, gölün ekolojik yapısı değerlendirilsin ve bilimsel veriler ışığında somut bir koruma eylem planı hazırlansın. Bizler yalnızca kuraklığa değil, çevre kirliliğine de dikkat çekiyoruz. Göllerimizin kıyıları kirletilmemeli, doğal yaşam alanları korunmalı ve su kaynakları bilinçsizce tüketilmemelidir. Özellikle tarımsal sulamada suyun verimli kullanılması, yeraltı ve yüzey su kaynaklarının izlenmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak sürdürülebilir su yönetimi politikalarının geliştirilmesi gerekiyor."

"Bir gölün kuruması biyolojik çeşitliliğin kaybolması demektir"

Doğal mirasın korunması ve gençlerde bilinç oluşturulması gerektiğine işaret eden Özel, "Bir gölün kuruması yalnızca suyun kaybolması değildir. O gölle birlikte doğal yaşamın, biyolojik çeşitliliğin ve gelecek nesillerin sahip olması gereken bir mirasın da kaybedilmesi anlamına gelir. Bugün aramızda çok sayıda gencimiz bulunuyor. Bizim en önemli hedeflerimizden biri de gençlerimizin yaşadıkları coğrafyayı tanımalarını, doğayı sevmelerini ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk geliştirmelerini sağlamaktır. Bu etkinlikleri yalnızca bir doğa yürüyüşü olarak görmüyoruz. Aynı zamanda gençlerimiz için bir çevre eğitimi, farkındalık ve toplumsal sorumluluk çalışması olarak değerlendiriyoruz. Arin Gölü'nün kurumasını istemiyoruz. Van Gölü'nün kirlenmesini ve su kaybetmesini istemiyoruz. Göllerimizin geleceği için bugün harekete geçilmesini istiyoruz. Biz Vangölü Aktivistleri olarak bu konuların takipçisi olmaya ve doğal mirasımızı korumak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Doğa sporları çevre bilincini geliştiriyor"

Tatvan Running Club Başkanı Onur Uçak ise sporun çevre bilincinin geliştirilmesinde önemli bir araç olduğunu belirterek, doğa yürüyüşlerinin yalnızca sportif faaliyetlerle sınırlı olmadığını ifade etti. Uçak, "Bugün yaklaşık 60 kişilik ekibimizle Arin Gölü'nün çevresini tamamen yürüyerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Tatvan Running Club olarak doğa sporlarını sağlıklı yaşamın yanı sıra çevre bilincini geliştiren önemli bir faaliyet olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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