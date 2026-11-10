Battalgazi Belediyesi kış öncesi iki mahallede stabilize yol çalışması yaptı - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi kış öncesi iki mahallede stabilize yol çalışması yaptı

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Battalgazi Belediyesi kış öncesi iki mahallede stabilize yol çalışması yaptı
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Battalgazi Belediyesi, kış öncesi ulaşımı kolaylaştırmak için Bahçelievler Mahallesi ile Orduzu Mahallesi'nin Kaldırım bölgesinde stabilize yol çalışması yaptı. Ekipler, yağış sonrası çamuru önlemek için yollara malzeme sererek ulaşım güçlüklerini azaltmayı amaçlıyor.

Battalgazi Belediyesi, kış öncesinde kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bahçelievler Mahallesi ile Orduzu Mahallesi'nin Kaldırım bölgesinde stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışların ardından yollarda oluşan çamurun araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkilemesini önlemek için çalışma yürüttü. Bu kapsamda Bahçelievler ve Kaldırım mahallelerinde ihtiyaç duyulan yollara stabilize malzeme serildi. Yol zeminini iyileştirmeye yönelik çalışmalarla, vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı ulaşım güçlüklerinin azaltılması ve kırsal mahallelerde ulaşımın daha rahat sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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