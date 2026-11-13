Bayburt'ta eritme peyniri etiketine en az 3 milimetre yazı zorunluluğu getirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta eritme peyniri etiketine en az 3 milimetre yazı zorunluluğu getirildi

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Bayburt\'ta eritme peyniri etiketine en az 3 milimetre yazı zorunluluğu getirildi
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, peynir tebliğindeki değişiklikleri duyurdu; eritme peyniri artık kaşar ve tulum gibi adları çağrıştıracak şekilde satılamayacak. Etikete en az 3 milimetre büyüklüğünde eritme peyniri yazılacak ve dökme satış kaldırılacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nde yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Değişikliklerle peynirlerin üretim, satış ve etiketleme kuralları yeniden belirlenirken tüketiciyi yanıltan isim ve etiket uygulamalarına yönelik sınırlamalar getirildi.

Düzenlemeye göre kaşar, tulum, çeçil, dil ve örgü peyniri gibi geleneksel peynir çeşitlerinin isimlerini çağrıştıracak şekilde eritme peyniri üretilemeyecek ve satışa sunulamayacak. Ayrıca 'tost peyniri' veya 'kahvaltı peyniri' gibi ifadeler yerine ürünün eritme peyniri olduğu etikette en az 3 milimetre büyüklüğünde yazıyla belirtilecek. Eritme peynirlerinin dökme olarak satışı da kaldırıldı.

Peynirlerin içeriğine ilişkin düzenlemeler kapsamında fıstık ve fındık ezmesi, ay çekirdeği ve mısır gibi bazı ürünler çeşni olarak kullanılamayacak. Çeşnili taze peynirlerde çeşni oranı yüzde 15, diğer peynir çeşitlerinde ise yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bitkisel yağ kullanımının tespitini kolaylaştırmak amacıyla Beta-Sitosterol kriteri de mevzuata eklendi.

Düzenlemeyle geleneksel peynir çeşitlerinin özelliklerinin korunmasına yönelik tuz oranlarında da değişikliğe gidildi. Olgunlaştırılmış beyaz peynirde tuz oranı yüzde 7,5'e, olgunlaştırılmış kaşarda ise yüzde 5'e çıkarıldı. Ayrıca 'çökelek' ve 'taze peynir' tanımları da mevzuata dahil edildi.

Kaynak: İHA
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