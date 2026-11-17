Bilecik'te bir gölette kıyaya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti.

Bilecik'te, adını Sakarya Nehri'nin hemen yanında bulunan 5 adet göletten alan Beş Göller bölgesine giden vatandaşlar kıya vuran onlarca ölü balıkla karşılaştı. Bilecik- Vezirhan Gölpazarı kara yolu üzerinde bulunan bu doğa harikasında yaşanan balık ölümleri sonrası vatandaşlar bunun sebebinin araştırılmasını istedi.