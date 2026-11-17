Bilecik'te Beş Göller'de onlarca balık ölümünün sebebi araştırılsın isteniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Beş Göller bölgesindeki gölette kıyıya vuran onlarca ölü balık, bölgeye giden vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar, Bilecik-Vezirhan Gölpazarı kara yolu üzerindeki gölette yaşanan balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını istedi.
Bilecik'te bir gölette kıyaya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti.
Bilecik'te, adını Sakarya Nehri'nin hemen yanında bulunan 5 adet göletten alan Beş Göller bölgesine giden vatandaşlar kıya vuran onlarca ölü balıkla karşılaştı. Bilecik- Vezirhan Gölpazarı kara yolu üzerinde bulunan bu doğa harikasında yaşanan balık ölümleri sonrası vatandaşlar bunun sebebinin araştırılmasını istedi.
Kaynak: İHA
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