Bitlis Güroymak'ta çadırlarda kaçak avlanmış keklikler bulundu, doğaya salındı - Son Dakika
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Bitlis Güroymak'ta çadırlarda kaçak avlanmış keklikler bulundu, doğaya salındı

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Bitlis Güroymak\'ta çadırlarda kaçak avlanmış keklikler bulundu, doğaya salındı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde göçer çadırlarında yapılan aramada çok sayıda kaçak avlanmış canlı keklik ele geçirildi. DKMP ve emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunan keklikler sağlık kontrolünden geçirilip doğaya salındı, yasak kafes ve tuzaklar imha edildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırlarda yapılan aramada çok sayıda kaçak avlanmış keklik ele geçirildi. Keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. DKMP Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, göçer çadırların olduğu ve bu çadırların etrafında kekliklerin olduğu ihbarı üzerine Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber bölgeye gidildi. Yapılan aramada çok sayıda kakaç avlanmış canlı keklik ele geçirildi.

Ele geçirilin keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salımları gerçekleştirildi. Kafes ve tuzaklar da avda kullanılması yasak olan malzemeler olduğundan imha edildi.

Kaynak: İHA
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