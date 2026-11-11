Çanakkale'de 11 Kasım'da 14 noktada fidan dikildi, 37 bin fidan toprakla buluşacak - Son Dakika
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Çanakkale'de 11 Kasım'da 14 noktada fidan dikildi, 37 bin fidan toprakla buluşacak

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Çanakkale\'de 11 Kasım\'da 14 noktada fidan dikildi, 37 bin fidan toprakla buluşacak
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Çanakkale\'de 11 Kasım\'da 14 noktada fidan dikildi, 37 bin fidan toprakla buluşacak
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Çanakkale'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 14 ayrı noktada fidan dikimi yapıldı. Radar Tepesi'ndeki etkinliğe Vali Ömer Toraman ve protokolün yanı sıra öğrenciler katılırken, kentte 12 lokasyonda toplam 37 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Çanakkale'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 14 ayrı noktada fidan dikimi yapıldı.

Radar Tepesi mevkiindeki fidan dikim etkinliğine, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çanakkale'de etkinlikler çerçevesinde 12 farklı lokasyonda toplam 37 bin fidanı toprakla buluşacak.

Ağaç dikme etkinliği öncesinde konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Son 7 yılda ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla yaklaşık 50 milyon fidanı toprakla buluşturarak yarınlarımıza nefes olduk. Bu yıl ise çok daha özel ve küresel ölçekte anlam taşıyan bir gündemle sahadayız. Ülkemizin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP 31) vesilesiyle, 81 ilimizde eş zamanlı olarak 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' mottosu ile yeni karbon yutak ormanları kuruyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü kalkanımız olan ormanlarımızı büyütmek amacıyla, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak bizler de bugün büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Sorumluluk sahamızdaki Çanakkale ilimiz ve tüm ilçelerimizde 12 farklı noktada toplam 40 hektar alanda 37 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Çanakkale Merkezde bulunduğumuz 20 hektarlık alanda 13 bin adet kızılçam, 3 bin 500 adet servi ve 3 bin 500 adet zakkum olmak üzere toplam 20 bin 000 adet fidan dikimi gerçekleştirerek geleceğe nefes dünyaya barış olacağız" dedi.

Program sonrasında duygu ve düşüncelerini paylaşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Biz torunlarımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Bu anlamda da 2002 yılından bugüne kadar 20 milyon hektar olan orman alanımızı 23 milyon hektara çıkarmışız. Yüzde 15. Bu çok büyük bir rakam. Başlanmış olan bir işi bitirmiş değiliz. İnsanlık tarihi boyunca olan orman alanını yüzde 15 arttırmışız. Bununla gurur duyuyoruz. Zeytinlik alanlarımızı 100 milyondan 200 milyona çıkardığımız gibi. Dolayısıyla bu kampanyalar devam etmeli. Sanayileşme, şehirleşme tabii ki olacak. Çevreye duyarlı olmak, korumak zorundayız. Bunun ötesinde geliştirmek zorundayız. Bu da Tarım ve Orman Bakanlığımızın güzel bir kampanyası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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