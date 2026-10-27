Çayırlı\'da öğrenciler belediye serasında domates ve kapya biber hasadı yaptı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, Hobi Bahçesi Projesi kapsamında öğrenciler Çayırlı Belediyesine ait serayı ziyaret ederek domates ve kapya biber hasadına katıldı.

Çayırlı Davut Sulari Yurdunda kalan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, serada çalışan kadınlarla bir araya gelen gönüllü öğrenciler, üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Domates ve kapya biber hasadına katılan öğrenciler, seracılık faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, emeğin ve dayanışmanın önemini de yerinde deneyimledi.

Etkinliğin, öğrencilerin üretim bilincinin geliştirilmesi, doğayla iç içe vakit geçirmeleri ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Hobi Bahçesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, öğrencilerin üreterek öğrenmeleri ve toplumsal dayanışma bilinci kazanmaları hedefleniyor.