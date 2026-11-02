Çermik'te yaban keçileri dronla görüntülendi, avlanma cezası 981 bin lirayı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çermik'te yaban keçileri dronla görüntülendi, avlanma cezası 981 bin lirayı buluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Çermik\'te yaban keçileri dronla görüntülendi, avlanma cezası 981 bin lirayı buluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çermik\'te yaban keçileri dronla görüntülendi, avlanma cezası 981 bin lirayı buluyor
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri, amatör bir dronla görüntülendi. Yiyecek arayan keçileri kaçak avlamanın bedeli her biri için 940 bin lira, idari cezalarla birlikte 981 bin lirayı buluyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Amatör bir dron kullanıcısı tarafından görüntülenen dağ keçilerinin yiyecek bulmak için gezintiye çıktıkları görüldü. Hayvan popülasyonu çeşitliliği açısından birçok hayvan türünün barındığı Çermik ilçesine, yaban hayvanı meraklıları ve fotoğraf tutkunları sık sık geliyor. Nesli koruma altında olan yaban keçilerini kaçak avlama bedeli her bir keçi için 940 bin lira. Bu ceza uygulanan idari cezalarla birlikte 981 bin lirayı buluyor. Ayrıca kaçak yolla avcılık yapanlara, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatılırken, mahkeme kararına göre para cezası ve hapis cezası da uygulanabiliyor.

Kaynak: İHA
DiyarbakırÇermikGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Altınözü’nde fay hattının yardığı bahçede hasat: Çiftçi uçurumun kenarında tedirgin Altınözü'nde fay hattının yardığı bahçede hasat: Çiftçi uçurumun kenarında tedirgin
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu Gizli bölmeden servet çıktı Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:21
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
09:40
Sahte kanser ilacı operasyonu 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
09:11
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:41:04. #7.12#
SON DAKİKA: Çermik'te yaban keçileri dronla görüntülendi, avlanma cezası 981 bin lirayı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android