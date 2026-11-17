Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Ormandan Geleceğe Nefes" ziyaretçi bahçesinde, katılımcıların ulaşım sırasında neden oldukları karbon salımı hesaplanarak bu miktarı dengelemek için dikilmesi gereken fidan sayısı belirleniyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Buraya gelirken neden olduğunuz karbon salımını dengelemek amacıyla ihtiyaç duyulan fidanları Orman Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde sizin adınıza dikeceğiz. Bu, bizim sizlere hediyemiz olacak" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin ormancılık faaliyetlerini ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları uluslararası katılımcılara tanıtıyor. Bu kapsamda oluşturulan "Ormandan Geleceğe Nefes" ziyaretçi bahçesinde, doğal güzellikler ve kültürel mimarinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel sorumluluğa dikkat çeken uygulamalar yer alıyor. Bahçede, ziyaretçilerin karbon ayak izinin hesaplandığı ekran, orman atıklarından hazırlanan sanat eserleri, 18 milyon yıllık ağaç fosili, orman okulları tanıtım alanı ve orman yangınlarının etkilerini anlatan dijital platform bulunuyor.

"Karbon salımını dengelemek için fidan dikeceğiz"

COP31'i değerlendiren ve oluşturdukları alan hakkında bilgi veren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, iklim değişikliğinin temelinde insan faaliyetlerinin bulunduğunu belirterek, olumsuz etkilerin azaltılmasında ormanların önemli rol oynadığına dikkat çekti. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un zirvede alınan kararların uygulamaya geçirilmesi yönündeki açıklamalarına değinen Karacabey, kendilerinin de bu anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

Ziyaretçi bahçesini karbon depolamanın ön plana çıktığı bir alan olarak düzenlediklerini belirten Karacabey, "Alanımızın girişine, yerli ve yabancı ziyaretçilerin buraya ulaşırken neden oldukları karbon salımını hesaplayan bir ekran yerleştirdik. Ziyaretçilerimiz uçakla ya da kara yoluyla gerçekleştirdikleri yolculuk sırasında ne kadar karbon salımına neden olduklarını ve bu miktarı dengelemek için kaç fidan dikilmesi gerektiğini bu ekrandan görebiliyor. Biz de ziyaretçilerimize, 'Buraya gelirken neden olduğunuz karbon salımını dengelemek amacıyla ihtiyaç duyulan fidanları Orman Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde sizin adınıza dikeceğiz. Bu, bizim sizlere hediyemiz olacak. Ancak ülkenize dönerken de benzer miktarda karbon salımına neden olacaksınız. Siz de ülkenize döndüğünüzde aynı miktardaki karbon salımını dengeleyecek kadar fidanı toprakla buluşturun. Böylece karbon ayak izinizi dengelemiş olun' diyoruz. Bu uygulamayla özellikle karbon salımı ve atmosfere salınan sera gazları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

18 milyon yıllık ağaç fosili sergileniyor

Bahçede ormanlardan elde edilen kozalak, dal ve bitki artıklarının sanat eserlerine dönüştürüldüğünü anlatan Karacabey, bu çalışmayla sıfır atık anlayışına dikkat çektiklerini kaydetti. Türkiye'deki ormanların yüzde 97'sinin doğal ormanlardan oluştuğunu belirten Karacabey, ülkede milyonlarca yıldır varlığını sürdüren ağaç türlerinin tanıtılması amacıyla 18 milyon yıllık ağaç fosilinin de sergilendiğini dile getirdi. Karacabey, Burdurlu orman köylüleri ve zanaatkarların odun dışı orman ürünlerinden hazırladığı çelenk, kapı süsü ve sanat eserleriyle de biyolojik çeşitliliğe dikkat çektiklerini ifade etti.

"İnsan tanımadığı bir şeyi sevmez, sevmediği bir şeyi de korumaz"

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatılan ve müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanan orman okulları projesinin bugüne kadar 10 ilde hayata geçirildiğini vurgulayan Karacabey, ziyaretçi bahçesinde projeye ilişkin tanıtım alanının da bulunduğunu söyledi. Çocukların doğayı yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını ifade eden Karacabey, "Orman okulları projemizdeki temel amacımız, çocuklarımızın doğadan uzak yaşamamaları ve doğayı tanımadan büyümemeleri. Tam tersine, çocuklarımızın doğayı dokunarak, hissederek ve bizzat içinde bulunarak öğrenmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın doğayı tanıyarak öğrenmelerini, öğrendikçe de sevmelerini istiyoruz. Çünkü insan tanımadığı bir şeyi sevmez, sevmediği bir şeyi de korumaz" ifadelerini kullandı.

Bahçede oluşturulan dijital platform hakkında da bilgi veren Karacabey, ziyaretçilerin önce kuşların, orman hayvanlarının ve suyun sesini dinlediğini, ardından seslerin kesilmesiyle başlayan yangın canlandırması sayesinde orman yangınlarının yol açtığı tahribatın anlatıldığını belirtti.

"Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'ı insan kaynaklı"

COP31 kapsamında hayata geçirilen Entegre Yangın Yönetimi Eylem Planı'na da değinen Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelenin ülkelerin tek başına yürütebileceği boyutları aştığını söyledi. Yangınlarla mücadelenin yalnızca söndürme çalışmalarından ibaret olmadığını vurgulayan Karacabey, "Yangınla mücadele, esasen yangın çıkmadan çok önce başlaması gereken bir süreç. Burada özellikle önleme çalışmalarından söz ediyoruz. Uzun yılların ortalamasına baktığımızda, orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunların da yüzde 67'si ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Vatandaşlarımız biraz daha dikkatli davrandığında bu yangınların önemli bir bölümünün önüne geçilebilir" dedi.

Eylem planında yangınları önleme çalışmalarının yanı sıra teknolojinin etkin kullanımı, ülkeler arasında ortak eğitimlerin düzenlenmesi ve yangın sonrası restorasyon çalışmalarının yer aldığını belirten Karacabey, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Eylem planına ilk günden 30'a yakın ülke destek verdi

Entegre Yangın Yönetimi Eylem Planı'nın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde hayata geçirildiğini belirten Karacabey, "Eylem planı bugün açıklandı ve daha ilk gününde 30'a yakın ülke plana katıldığını ve destek verdiğini ifade etti. Bu bizim açımızdan son derece memnuniyet verici bir gelişme. Biz bütün ülkelerin bu eylem planına dahil olmasını, ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını istiyoruz. Çünkü ormanlar dünyanın ortak varlığıdır. Yangınlar ve atmosferde yaşanan olaylar sınır tanımıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun ormanlarımızın zarar görmemesi için ortak hareket etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.